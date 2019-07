Wisła znika w oczach, czy to już rekord? IMGW wyjaśnia

"Wody będzie mniej i pewnie będzie droższa" - 24-07-2019 Susza w Polsce panuje na obszarze 14 województw, a stan wody w rzekach jest bliski rekordowo niskiego poziomu. czytaj dalej

44 centymetry - taką wartość wskazuje w środę warszawski wodowskaz IMGW, umieszczony w pobliżu Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Dzień wcześniej, we wtorek 23 lipca, było to jedynie 40 centymetrów. To wyjątkowo mało, ale do rekordu wciąż brakuje kilkunastu centymetrów.

Jak wynika z informacji IMGW, nic nie wskazuje na to, aby w ciągu najbliższych kilku dni został on pobity.

Jak to jest z tym rekordem?

Na Wiśle w Warszawie do listopada 2017 roku istniała stacja wodowskazowa zlokalizowana w Porcie Praskim pod nazwą "Warszawa-Port". Jak informuje IMGW, najniższy stan wody zanotowano na niej w sierpniu 2015 roku i wynosił wtedy 40 centymetrów.

Ponad dwa lata później, w listopadzie 2017 roku, stacja na tym odcinku Wisły została przeniesiona w okolice Mostu Śląsko-Dąbrowskiego i nosi nazwę "Warszawa-Bulwary".

Poprzednia lokalizacja wodowskazu ”Warszawa-Port” i obecna lokalizacja wodowskazu ”Warszawa-Bulwary” (Google Maps)

Dwa różne wodowskazy

Upał w Polsce. Ostrzeżenia IMGW na zachodzie - 24-07-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Żółte alarmy obowiązują w zachodnich regionach Polski. czytaj dalej

Jak tłumaczy IMGW, "minimalny stan wody odnotowany w Porcie Praskim (40 cm) odpowiada 26 cm w obecnej lokalizacji stacji".

We wtorek obecny wodowskaz pokazał 40 centymetrów, poziom wody jest więc wyższy od przyjętego absolutnego minimum o 14 centymetrów - zaznacza IMGW.

Zgodnie z przewidywaniem hydrologów, w ciągu najbliższych kilku dni poziom wody na tej stacji znacząco się nie zmieni, przewidywane są kilkucentymetrowe wahania. Stan wody na wodowskazie będzie układał się w przedziale 40-45 centymetrów, pozostając w strefie wody niskiej.

W Warszawie doprowadziło to między innymi do wstrzymania kursowania promu "Pliszka", który przemieszczał się pomiędzy jednym a drugim brzegiem Wisły.

Wykres stanu wody za ostatnie trzy doby na stacji WARSZAWA-BULWARY (pogodynka.pl/polska/hydro)

Gdzie padły rekordy

W przypadku wodowskazów znajdujących się na Wiśle rekordowo niskie stany wody nie zostały jeszcze osiągnięte. Ale w dorzeczu Wisły aż na ośmiu stacjach odnotowano we wtorek absolutne minima.

Jak informuje IMGW, rekordowo niski poziom wody pokazały wodowskazy w Kamesznicy, Rudze, Ludźmierzu, Łabowie, Uściach Gorlickich, Rudzie Jastkowskiej, Lubartowie i Kośminie.

"Prognoza meteorologiczna na najbliższy tydzień przewiduje jedynie przelotne opady deszczu, co niestety nie jest dobrą informacją jeśli chodzi o sytuacje hydrologiczną. Stany wód w rzekach będą utrzymywały się na obecnym, niskim, poziomie lub wykazywały tendencję do dalszych spadków" - informuje IMGW i zaznacza, że niedobór wody wpływa znacząco na sytuacje w rolnictwie, przez co w wielu miejscach mamy do czynienia z suszą rolniczą.

Absolutne minima na wodowskazach 23 lipca 2019 roku (źródło: IMGW)