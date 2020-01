Na wschodzie pożary, na zachodzie cyklon - 07-01-2020 U wybrzeży zachodniej Australii pojawił się pierwszy cyklon tropikalny w tym sezonie. Blake, bo tak nazwano żywioł, przeszedł przez półwysep Dampier, a teraz przesuwa się na południowy zachód wzdłuż wybrzeża. W mieście Broome porywy wiatru osiągały prędkość do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

"Kochana Australio, jesteśmy z Wami i myślimy o Was!". Tymi słowami Jerzy Owsiak rozpoczął swój opublikowany we wtorek na oficjalnej stronie WOŚP wpis do australijskiej Polonii. Australia płonie w bezprecedensowych pożarach, dlatego też prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy postanowił wspomóc poszkodowanych przez pożogę. W pożarach, które od kilku miesięcy trawią kraj, zabiły 25 osób i pół miliarda zwierząt.

Pomoc finansowa dla Australii

"Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować" - napisał Owsiak. "Pamiętajcie, że w takich momentach zawsze solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że pokonacie żywioł, ale wiemy także, że czeka Was ogromny wysiłek, aby odbudować to, co zostało zniszczone. Zawsze możecie liczyć na nas!" - kontynuował Owsiak.

Poza tym, że datki, które zbiorą australijscy wolontariusze, trafią do ofiar żywiołu, podczas 28. Finału w centrum Warszawy Owsiak chce rozwiesić nad głowami publiczności ogromną flagę Australii.

28. finał WOŚP

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych. Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Pożary w Australii (PAP/Adam Ziemienowicz)

Pożary i susza w Australii (PAP/Adam Ziemienowicz)