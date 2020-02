25 osób w izolacji, 193 przebadane próbki. Koronawirusa "jeszcze" w Polsce nie ma - 26-02-2020

Przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na świecie, w tym w Europie, ciągle przybywa. Najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie odnotowano ponad 300 zachorowań. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na antenie TVN24, że do tej pory w Polsce przebadano prawie 200 próbek i w żadnym przypadku nie stwierdzono zakażenia, jednak koronawirusa w naszym kraju powinniśmy spodziewać się "w niedługim czasie". Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, jej numer to 800-190-590. czytaj dalej