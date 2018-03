"Wróciła zima". Sypie w wielu regionach, śniegu będzie przybywać

Do Polski wróciła zimowa aura - w wielu regionach w piątek zaczął sypać śnieg. W ciągu najbliższej doby pokrywa śnieżna może miejscami osiągnąć grubość kilkunastu, a w górach nawet 40 centymetrów. Materiały otrzymujemy od was na Kontakt 24.

Pogodę na południu kraju kształtuje zatoka niżowa, która przyniosła ze sobą strefę opadów atmosferycznych. W piątek wczesnym popołudniem miejscami zaczął padać śnieg.

Po godzinie 14 w piątek opady atmosferyczne występowały w południowej części kraju. Na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski i Podkarpacia padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy Górnego Śląska, na Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie i Ziemi Świętokrzyskiej sypał śnieg.

Kilkanaście centymetrów śniegu w ciągu doby

W najbliższych godzinach opady będą postępować w głąb kraju. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ma to być deszcz, zaś w pasie od Śląska, przez centrum, po Lubelszczyznę i Mazowsze spadnie deszcz ze śniegiem (do 5-15 litrów na metr kwadratowy) lub śnieg (do 5 centymetrów). Wieczorem miejscami może sypać intensywnie, do 10 centymetrów. Opadów unikną jedynie mieszkańcy Polski północnej. Tam mają pojawić się nawet przejaśnienia.

Jak poinformował synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński, w górach w ciągu zaledwie jednej doby może spaść 20-30, a lokalnie nawet do 40 centymetrów śniegu.

Strefa opadów nad Polską o godz. 16.10 (radar-opadow.pl)

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

W połączeniu z dość silnym wiatrem, w porywach osiągającym prędkość do 60 kilometrów na godzinę, w kraju mogą powstawać zawieje i zamiecie śnieżne. Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano ostrzeżenia dla 10 województw południowej i centralnej Polski przed intensywnymi opadami śniegu, opadami śniegu, zamieciami i zawiejami oraz silnym wiatrem.

Śnieg w waszych obiektywach

Wiele materiałów przedstawiających aktualną sytuację pogodową otrzymujemy od was na Kontakt 24. "Wróciła zima" - napisał Reporter 24 Casimirus.

