Wiosną nie tylko ptaki pokonują kilka tysięcy kilometrów, by dotrzeć do swoich lęgowisk. Cieplejsze dni sprzyjają również wędrówkom zwierząt na lądzie. Tym, które mają do przejścia zaledwie kilkaset metrów, nie udaje się często dotrzeć do celu. By temu zapobiec, leśnicy rozpoczęli akcję ratowania płazów.