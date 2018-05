"Pogodą dowodzą dwa ośrodki". IMGW ostrzega przed burzami z gradem - 23-05-2018 Pogoda dzieli dziś Polskę na pół - na północ ze słońcem i południe z burzami, którym będą towarzyszyć nawet opady gradu. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Zainteresowanie Reporterki 24 Agnieszki wzbudził widziany z pewnej odległości słup deszczu spadający na ziemię z chmury burzowej. "Wyglądał, jakby zasysał coś z ziemi i był wielki" - komentowała nadesłane przez siebie wideo Agnieszka.

Zjawisko zostało zarejestrowane we wtorek po południu, kiedy Agnieszka jechała drogą ekspresową S2 w pobliżu Warszawy.

Nie zawsze deszcz spada na ziemię

Opad, który dociera do ziemi, określa się w meteorologii sformułowaniem praecipitatio. Czasem jednak bywa tak, że to, co opuści chmurę, wyparowuje, zanim zetknie się z powierzchnią ziemi. Takie zjawisko określa się mianem virga. Jak je rozpoznać? Jest bardzo podobne do tego, które widzicie na nagraniu, ale słup deszczu jest krótszy, bo zanika na pewnej wysokości nad ziemią.

