Na piątkowy wieczór - czyli czas, w którym wielu z was wyjedzie na weekend - prognozowane są śnieżyce. Przeczytajcie, co radzi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podróżującym w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastanówcie się też nad przełożeniem podróży.

IDZIE ZAŁAMANIE POGODY - SPRAWDŹ, GDZIE SPADNIE ŚNIEG I ILE GO PRZYBĘDZIE

Sprawdź stan samochodu

Kiedy pada śnieg, warunki drogowe mocno się pogarszają. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, jak przygotować się do podróży.

Przed każdą podróżą, zwłaszcza tą dłuższą, sprawdź najważniejsze elementy swojego samochodu. Upewnij się, że masz pełny bak, sprawny akumulator, odpowiedni poziom płynu chłodzącego, działające wycieraczki i dostosowany do pory roku rodzaj płynu do spryskiwania szyb. Skontroluj poziom oleju, układ zapłonowy i hamulcowy. Podczas zimowych wyjazdów bardzo ważne jest oświetlenie. Należy sprawdzić, czy działają światła awaryjne, których użycie jest konieczne w sytuacji kryzysowej.





Planuj lub przekładaj podróż

Bardzo istotną kwestią jest używanie zimowych opon - znacznie lepiej odprowadzają śnieg, w dodatku zachowują odpowiednie parametry, które zapewniają większą przyczepność w niskich temperaturach.

Pamiętajmy, aby zawsze poinformować bliskich o wyjeździe i godzinie przewidywanego przyjazdu. Bardzo ważne jest również przygotowanie prowiantu i niezbędnych rzeczy na dłuższą podróż. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą wysokoenergetyczne suche pożywienie, termos z gorącym napojem oraz kilka butelek wody.

Przed każdym wyjazdem sprawdź aktualne warunki atmosferyczne i ewentualne utrudnienia pogodowe. Nie daj się zaskoczyć pogodzie, gdy prognozy są złe - nie ryzykuj i przełóż podróż.

Wyposażenie auta

Co mieć w samochodzie zimą (za Rządowym Centrum Bezpieczeństwa)

Co zrobić, gdy nie będziemy mogli jechać dalej

Telefony ratunkowe

Może zdarzyć się tak, że nie będziemy mogli kontynuować podróży, na przykład dlatego, że samochód odmówi nam posłuszeństwa. Jeśli to tylko możliwe, powinniśmy zjechać na pobocze lub zepchnąć pojazd z pasa ruchu. Jeśli z daleka nie widać ewentualnej pomocy, nie oddalaj się od samochodu, ponieważ wędrówka w śniegu znacznie wyczerpuje siły. Poza tym nietrudno jest zgubić się w nieznanym terenie.Pamiętaj, aby racjonalnie ogrzewać samochód, ponieważ ilość paliwa jest ograniczona. Staraj się okresowo włączać silnik, np. na 10 minut co godzinę. Taka częstotliwość zapewni utrzymanie odpowiedniej temperatury we wnętrzu pojazdu. Sprawdź również, czy rura wydechowa jest drożna, aby nie zatruć się spalinami. Podczas uruchamiania silnika uchyl lekko okno.Gdy poczujesz zimno, wykonuj ćwiczenia ruchowe, które pobudzają krążenie krwi w organizmie. Unikaj jednak nadmiernego wysiłku na mrozie, ponieważ dodatkowo obciąża serce.Jeśli znalazłeś się w sytuacji kryzysowej z innymi osobami, zgromadźcie się blisko siebie, by ograniczyć utratę ciepła.

Nie wahaj się ani chwili - dzwoń na te numery, gdy potrzebujesz pomocy:

- 112 - telefon ratunkowy

- 997 - policja

- 998 - straż pożarna

- 999 - pogotowie ratunkowe

- 986 - straż miejska