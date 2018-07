Wylinka pięciometrowego węża nad Wisłą. Służby proszą o ostrożność

Jak to możliwe, że pyton pochłonął człowieka? "Zdobycz może być tak duża, jak one same" - 18-06-2018

Jak to możliwe, że wąż pochłonął w całości dorosłą kobietę? Ekspert wyjaśnia, że pytony potrafią upolować ofiarę tak dużą, jak one same. Zdarza się jednak, że się przeliczą. czytaj dalej