Pogoda na jutro: w nocy mróz, w dzień lokalnie popada deszcz - 08-03-2020 Noc miejscami zrobi się mroźna. Temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza. W poniedziałek w części kraju popada deszcz, ale zrobi się cieplej. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni. czytaj dalej

Lawinowa "dwójka"

Jak przekazał naczelnik grupy karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sławomir Czubak, 11-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa po tym, jak w niedzielę w rejonie Hali Szrenickiej w Karkonoszach wpadła w nierówność terenową.- Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili jej pomocy. Ze względu na to, że był podejrzewany uraz kręgosłupa, poprosiliśmy o wsparcie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i 11-latka śmigłowcem została przetransportowana do szpitala - przekazał Czubak.

W Karkonoszach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Jak podaje GOPR, miejsca stanowiące główne zagrożenie to rejony z depozytami przewianego śniegu - przede wszystkim stoki za krawędziami, przełamaniami terenu, za wszelkimi przeszkodami.