Prognoza pogody na dziś: deszcz, lokalnie burze, do 21 stopni - 09-07-2019 We wtorek w wielu regionach wystąpią opady deszczu. Lokalnie prognozowane są także burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

O wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wody na Zalewie Szczecińskim informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Według prognoz, poziom wody może się jeszcze podnieść.Jak podało Centrum, w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (536 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Zalewie Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Wysoki stan wody jest również na Odrze w Szczecinie.

Ostrzeżenia

W związku z ryzykiem podwyższonego stanu wód, w całym województwie zachodniopomorskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Więcej o pogodowych zagrożeniach przeczytasz tutaj >>>

Meteorolodzy prognozują również silny wiatr w środkowej i zachodniej części strefy brzegowej Bałtyku. Północno-zachodni wiatr może wiać z prędkością 5 do 6 w skali Beauforta, co odpowiada prędkości 30-50 kilometrów na godzinę. W porywach wiatr osiągnie do 7 stopni w skali Beauforta, czyli do 62 km/h.

Stan wody w rzekach 08.07.19 o godz. 6

Polska laguna

Pogoda będzie utrudniać podróżowanie - 09-07-2019 Dobre warunki do podróżowania wystąpią jedynie lokalnie. czytaj dalej

Wbrew powszechnej opinii Zalew Szczeciński nie jest poszerzonym ujściem Odry, a laguną przybrzeżną. Jej cechą charakterystyczną jest cyrkulacja wody spowodowana głównie przez wiatr. Według klasyfikacji z 1989 roku Zalew Szczeciński spełnia kryteria tak zwanej ograniczonej laguny. Są to takie czynniki jak obecność wielu wypływów, duże znaczenie wiatru na cyrkulację wody oraz brak dużego rozwarstwienia wód. Z kolei inne: wydłużona bariera ogradzająca od morza, ograniczona wymiana wód z morzem czy osadzanie się piasku w części najbliższej morzu oraz akumulacji mułu w pozostałej części akwenu spowodowały, że w 1981 roku zalew uznano za lagunę częściowo zamkniętą.

Według prawa morza zalew jest zaliczany do morskich wód wewnętrznych.