Wystarczyło kilka minut. Zalany sklep, w piwnicach woda sięgała dwóch metrów

Alarmy IMGW. Deszcz, burze z gradem, wiatr - 11-08-2018 Nad częścią Polski przechodzi front atmosferyczny niosący intensywne opady deszczu. Możliwe są również burze z gradem. Na Wybrzeżu może dodatkowo silnie powiać wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. czytaj dalej

Piątek obfitował w gwałtowne burze. O skutkach nawałnic przeczytasz tutaj.

Jedna z posesji w miejscowości Radziemice w województwie małopolskim została zalana. Na terenie obiektu znajduje się między innymi apteka, placówka poczty, sklep spożywczy i fryzjer. Zalany został sklep.

- Po godzinie 17 rozpoczęły się bardzo intensywne opady. Studzienki kanalizacyjne nie wytrzymały ogromnej ilości wody. W wyniku tego doszło do powodzi pobliskich lokali. Jestem właścicielem sklepu i woda wlała mi się do środka. Ponadto piwnice zostały zalane wodą do dwóch metrów wysokości - powiedział Kontaktowi 24 właściciel lokalu. Obecnie liczy straty i jest przekonany, że sprzątanie i szacowanie strat potrwa co najmniej kilka dni.

Skutki gwałtownej ulewy

Jak poinformował nas dyżurny operacyjny aspirant sztabowy Grzegorz Rolek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, akcja wypompowywania wody trwała ponad pięć godzin.

- W wyniku intensywnych opadów deszczu została zalana piwnica pod budynkiem mieszkalnym i w sklepie. Przy pomocy pomp wypompowano wodę z piwnic. Zniszczeniu uległ kompresor, piec centralnego ogrzewania, pompa do wody, odkurzacz - powiedział Rolek.

W akcji brały udział dwie jednostki - Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Proszowicach i Ochotniej Straży Pożarnej w Dalewicach.

Zobacz nagranie z monitoringu: