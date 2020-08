Wysuszona Narew. "Tak niskiego poziomu wody nie pamiętamy"

Uwaga na burze z gradem. Obowiązują alarmy IMGW drugiego stopnia - 17-08-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

Dolina Narwi zmaga się z niskim poziomem wody. O godzinie 13 w poniedziałek stan wody na wodowskazie Narew wyniósł 44 centymetry.

- Jest źle, a może nawet bardzo źle. Tak niskiego poziomu wody nie pamiętamy. O tej porze, w tym miejscu, brakuje w pionie 1,5-2 metra wody. To jest dużo. Nic nie wskazuje na to, że w tych najbliższych dniach tej wody przybędzie - mówił Ryszard Modzelewski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego. - To, co widzimy w tej chwili, to zaszłość nie dnia dzisiejszego, wczorajszego, tak jest od jesieni - dodał. Tłumaczył, że jest to spowodowane niewielkimi opadami deszczu w okresie jesieni, zimy i wiosny. - W maju co prawda padało, ale żeby uzupełnić te braki, musiałoby popadać bez przerwy kilka, kilkanaście dni, a najlepiej przez miesiąc - mówił.

O trudnej sytuacji w Dolinie Narwi pisaliśmy już w styczniu. Pora sucha, której skutkiem są utrzymujące się niskie stany wody, w Dolinie Narwi zdarza się raz na 10 lat, ale w ostatnim czasie sytuacja jest wyjątkowa. Trzy lata z rzędu w tym regionie panuje susza.

Niski poziom wody jest największym zagrożeniem dla gatunków wodno-błotnych, a w przypadku ryb najbardziej ucierpią drapieżniki, na przykład szczupaki.



Poziom wody w rzece Narew, dane z wodowskazu (instytutmeteo.pl/)

Torf murszeje

Jak zaznaczył dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego, przydałaby się w Polsce "pora deszczowa". Tłumaczył, że taka sytuacja to następstwo braku zretencjonowanej wody po zimie i wysokich temperatur latem.

- To są gleby torfowe, przy braku wody torf murszeje, spala się, na pewno nie odbudowuje - mówił Modzelewski. - Taka susza nie trwa rok, tylko kilka lat. Ostatnia taka większa susza trwała 12 lat - tłumaczył. Dyrektor parku dodał, że na odbudowanie potencjału wodnego, zasobów przyrodniczych potrzeba czasu. Zdaniem Modzelewskiego najbardziej potrzebne są w Polsce opady śniegu zimą. Kiedy się topi, powoli wsiąka w glebę i uzupełnia zasoby wodne.

Na skutek niskiego poziomu wody w Narwi zamknięta została kładka Waniewo-Śliwno. Kładka to drewniany pomost poprowadzony nad Narwią i jej rozlewiskami. Łączy dwa brzegi parku, a dzięki niej można przejść suchą nogą całą dolinę Narwi w dwie strony.

Stan wody w rzekach 17 sierpnia o godzinie 8 (pogodynka.pl/polska/hydro)