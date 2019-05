Leśniczy pomógł łoszakowi odnaleźć matkę - 02-05-2019 Kilkudniowy łoś pojawił się na posesji jednorodzinnego domu koło Ostrołęki. Właściciele nieruchomości poprosili o pomoc leśników. czytaj dalej

Tę niecodzienną sytuację na nagraniu uchwyciła Agnieszka. Zarejestrowała ją 1 maja około godziny 14 w Karpnie na Pojezierzu Drawskim (Zachodniopomorskie).

- Pochodzę ze Szczecina, a w Karpnie jestem na urlopie z okazji majówki. To piękna okolica, wszędzie lasy i pola, blisko natury. Wracałam samochodem do agroturystyki, w której stacjonuję i zauważyłam, że na środku drogi stoi biały daniel. Byłam zaskoczona. To piękne zwierzę. Zwolniłam i wyciągnęłam telefon, bo to taki nietypowy widok. On po chwili zaczął skakać i uciekać. Z drogi wbiegł na pole i tam zgubił poroże - relacjonowała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Agnieszka.

- Nigdy nie miałam okazji zobaczyć czegoś takiego. Bardzo się cieszę, że udało mi się go uwiecznić. Nie wychodziłam później z samochodu, bo nie wiedziałam, gdzie pobiegł, a nie chciałam go bardziej spłoszyć - dodała.

Zrzucanie poroża

- Poroże danieli co roku odpada i odbudowuje się tuż przed bekowiskiem, które trwa od października do listopada - przekazał w rozmowie z tvnmeteo.pl Rafał Zubkowicz z Lasów Państwowych. Zaznaczył, że dzieje się tak u samców saren, jeleni, danieli i łosi. Termin bekowisko oznacza okres godowy danieli.

- Bytujące w lasach daniele zaczepiają porożem o krzewy, gałęzie i drzewa i samoczynnie je zrzucają. Czasami mogą chodzić nawet z jedną łopatą - dodał. U łosi i danieli poroże nazywane jest od swojego kształtu łopatami. Jak podkreślił Zubkowicz, zwierzę z tego nagrania prawdopodobnie było zestresowane, a tak szybkie zrzucenie poroża spowodowane było gwałtownymi skokami i biegiem.

Wśród danieli dość często spotyka się osobniki o białym lub czarnym umaszczeniu. Taka barwa nie jest wynikiem albinizmu lub melanizmu, ale zwykłą odmianą umaszczenia danieli, które może występować w różnych odcieniach.