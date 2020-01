Za nami wyjątkowo ciepły miesiąc. Był dzień z najwyższą grudniową temperaturą w dekadzie

Piątek jeszcze dość ciepły, później coraz chłodniej. Miejscami popada śnieg - 02-01-2020 Najbliższe dni upłyną pod znakiem opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz miejscami samego śniegu. W niedzielę rozpogodzi się, a temperatura w ciągu dnia lokalnie spadnie do zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

Grudniowa średnia temperatura była znacznie powyżej normy. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, odchylenie od średniej na wszystkich stacjach synoptycznych IMGW wynosiło co najmniej +2 stopnie Celsjusza.

Największą różnicę odnotowano w Suwałkach, gdzie średnia temperatura miesięczna wyniosła 2,0 st. C i była o 4,2 st. C wyższa od normy. Jednak - nawet pomimo tak znacznego odchylenia - Suwałki pozostały stacją z najniższą średnią temperaturą dobową.

Ostatni miesiąc roku przyniósł również rekord grudnia z wielolecia 2009-2019. Padł w Bielsku-Białej 18 grudnia. Tego dnia temperatura maksymalna wzrosła do 17,4 st. C. Taki odczyt pokazał termometr maksymalny na stacji synoptycznej. Co ciekawe jeszcze wyższą wartość odnotowano tego dnia w Dobczycach (17,64 st. C). IMGW podkreśla jednak, że była to wartość z telemetrii, czyli automatycznej stacji, wyposażonej w czujniki, z których dane spływają mniej więcej co 10 minut.

Najniższa wartość dla grudnia 2019 roku wystąpiła natomiast 30 grudnia w Zakopanem (-12,5 st. C).

W Warszawie grudzień przekroczył normę o 3,7 st. C ze średnią wynoszącą 3,3 st. C. Najwyższą temperaturę maksymalną (12,9 st. C) zanotowano 18 grudnia, najniższą temperaturę minimalną (-6,3 st. C) 11 grudnia. W Warszawie rekord nie padł.

Ekstrema grudniowe zanotowane w latach 2009-2019 (IMGW)

Grudniowe opady

Ekologiczne podsumowanie 2019 roku. "XXI wiek to mogą być wojny o wodę" - 01-01-2020 2019 rok to z jednej strony ruch na rzecz klimatu, z drugiej - problemy z dostępem do wody pitnej. W programie "Wstajesz i wiesz" Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska podsumowała ubiegły rok pod kątem ekologii. czytaj dalej

Grudzień pod względem opadów był bardzo zróżnicowany. Jak informuje IMGW, na północnym zachodzie, Pomorzu i w centrum należał do suchych i bardzo suchych, gdzieniegdzie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i północno-zachodnim Mazowszu okazał się nawet skrajnie suchy.

Na pozostałym obszarze Polski grudzień zawierał się w normie lub był wilgotny. Były jednak regiony, gdzie wilgotność była na jeszcze wyższym poziomie - miejscami na południu Mazowsza, w rejonie Elbląga oraz na południowo-wschodnich krańcach kraju.

Największe przekroczenie normy miesięcznej IMGW odnotował w Kozienicach. Spadło tam 56,2 litrów wody na metr kwadratowy, co stanowiło 156,6 proc. normy. Średnio w miesiącu najwięcej padało natomiast w Elblągu - 72,2 l/mkw, czyli 143 proc. normy. W ciągu jednej doby największe opady odnotowano w Przemyślu 23 grudnia - 42,1 l/mkw.

Z drugiej strony bardzo sucho było w Płocku, gdzie przez cały miesiąc spadło zaledwie 6,6 l/mkw. (17,2 proc. normy miesięcznej).

Warszawa pod kątem całego miesiąca była lekko ponad normę - 38,1 l/mkw. Dzień z największymi opadami to 23 grudnia (22,2 l/mkw.)