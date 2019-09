"Szczepionki ofiarą własnej skuteczności. Zapomnieliśmy, jak może wyglądać choroba zakaźna" - 05-11-2018

W Polsce pojawiają się kolejne przypadki i podejrzenia zachorowań na odrę. Co najmniej 18 osób zachorowało tylko w Warszawie i okolicach. Rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Joanna Narożniak zapewniła we "Wstajesz i wiesz", że służby sanitarne są postawione w gotowości na terenie całego Mazowsza, a sytuacja jest monitorowana i opanowana. Jeden przypadek we Włodawie wymaga zbadania. czytaj dalej