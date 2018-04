Nie tylko ludzie, żaby też tracą głowy z miłości - 21-04-2016 W okresie godowym płazy gotowe są poświęcić wszystko dla miłości. Coraz więcej zwierząt ginie pod kołami samochodów. Aby temu zapobiec w jednym z leśnictw zorganizowano akcję "Żaba", która ma pomóc zagrożonym płazom. czytaj dalej

Na wybranych trasach stawiane są płotki, zwane żabiankami, umożliwiające wyłapanie i przeniesienie zwierząt przez drogę w bezpieczne miejsce. Ma to ułatwić migrację płazom.

Biebrzanie pomagają żabom

Na Podlasiu i w Szczecinie ruszyła akcja ratowania płazów.

W akcji na Podlasiu na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego biorą udział jego pracownicy, studenci uniwersytetu w Białymstoku, mieszkańcy oraz dzieci. Pomocy wymagały głównie żaby trawne, ropuchy szare i żaby moczarowe, płazy z grupy żab zielonych, było też kilkanaście traszek zwyczajnych. W poprzednich latach znajdywano też bardzo rzadkie grzebiuszki ziemne.

Płotki stanęły na trasie między Osowcem i Laskowcem, na odcinku prawie 400 metrów. Dzięki wieloletnim badaniom biologów udało się dowieść, że co roku w tym miejscu ginie najwięcej zwierząt, także płazów.

Przy płotkach uczestnicy akcji wkopują wiaderka, do których wpadają płazy. Zgodnie z informacjami rzeczniczki uniwersytetu Katarzyny Dziedzik, wiaderka są kontrolowane dwa razy na dobę.

Białowieża też chroni ropuchy przed samochodami

Pomocy płazom w migracjach udzielają także pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. W czterech miejscach ustawiono już łącznie około 1,5 kilometra płotków, co ma zapobiec wchodzeniu żab i innych płazów na jezdnię i uchronić je przed rozjechaniem przez samochody.

Tutaj płazy też wpadają do wiaderek rozstawionych co kilkanaście metrów po wewnętrznej stronie barier i są przenoszone do miejsc, gdzie mogą złożyć skrzek.



Bufo bufo na Smoczej w Szczecinie

Kilka dni temu pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie już po raz kolejny zorganizowali akcję, która ma pomóc ropuchom (łac. Bufo bufo) i innym płazom, próbującym przedostać się przez ruchliwą ulicę Smoczą. To jedno z najbardziej uczęszczanych przez żaby miejsc w tym mieście.

- Wokół drogi ustawiane są żabianki, czyli siatki, które uniemożliwiają ropuchom swobodne przechodzenie. Ponadto wykopywane są doły pułapki i w rękawicach ochronnych, ponieważ mają trującą, drażniącą substancję, można ropuchy przenosić - relacjonuje w rozmowie z Radiem Szczecin Anna Ołów-Wachowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Pracownicy ZDiTM będą pomagać płazom przynajmniej do końca kwietnia. W ubiegłym roku udało się uratować ponad 2500 żabich migrantów.