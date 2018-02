Zagląda na podwórka, spaceruje po wsi. Poznajcie żubra Wojtka

Pamiętacie krowę, która uciekła i dołączyła do stada żubrów? Jest ciąg dalszy - 23-01-2018 Jesienią uciekła od właściciela, teraz już trzeci miesiąc towarzyszy stadu żubrów. I chociaż krowa radzi sobie całkiem nieźle, to ekspert przestrzega, że ta przyjaźń - lub sojusz - może zagrozić i jej, i populacji żubrów z Puszczy Białowieskiej. czytaj dalej

Zwolnijcie dla dobra zwierząt

- Wracaliśmy z dziennikarzem Reutersa i panią z niemieckiej gazety i w Budach spotkaliśmy żubra. Ja byłem zaskoczony, a goście zza granicy jeszcze bardziej, bo to chyba było ich pierwsze spotkanie z żubrami i nie spodziewali się, że chodzą one w środku wsi w Polsce - opowiadał Adam Bohdan.

Panu Adamowi udało się uwiecznić na filmie sytuację, kiedy to żubr - nazwany przez mieszkańców Wojtek - spacerował po wsi. Zaznaczył, że zarówno dla niego, jak i dziennikarzy wydarzenie było bardzo zabawne.

Bohdan przy okazji chciał zaapelować do mieszkańców oraz turystów przybywających do Puszczy Białowieskiej. Apel dotyczył odpowiedniego zachowania na drogach.

- Praktycznie każdego roku w puszczy zdarzają się kolizje z takimi rzadkimi gatunkami jak wilk, jak żubr - oznajmił pan Adam. - Jeśli się jedzie przez te puszczańskie wsie to warto zwolnić, bo może dojść do kolizji z takim fajnym zwierzęciem - zalecał Bohdan.

Jeden spośród setek, jednak wyjątkowy

Wojtek jest jednym z kilkuset żubrów zamieszkujących Puszczę Białowieską. Z relacji mieszkańców wynika, że odwiedza okoliczne gospodarstwa niemal codziennie - ma tam łatwy dostęp do jedzenia. Zrobił się na tyle śmiały, że wchodzi na niektóre podwórka i zagląda do okien. Mieszkańcy zapewniają jednak, że się żubra nie boją - przyzwyczaili się do jego obecności i wiedzą, że nie stanowi dla nich zagrożenia.

Wojtek wraca w okolice każdej zimy, kiedy w lesie trudno jest o pożywienie. Mieszkańcy jeszcze niedawno sami go dokarmiali, jednak w tym roku, zgodnie z zaleceniami leśników, postanowili to zmienić.

Żubr polubił zwłaszcza gruszki. - On uwielbia gruszki, więc przychodzi pod grusze, które rosną we wsi i szuka gruszek, których ludzie jakoś zbierać nie chcą - opowiadał jeden z mieszkańców Bud.

Wojtek najczęściej porusza się samotnie. Mieszkańcy twierdzą, że ma już swoje lata i woli swoje towarzystwo. Oraz oczywiście zamieszkujących w Budach.









