Prognoza pogody na dziś: lany poniedziałek mokry i wietrzny - 02-04-2018 W świąteczny poniedziałek niemal w całej Polsce w pierwszej połowie dnia upłynie pod znakiem słabych opadów śniegu. Będzie się to jednak zmieniać i w drugiej połowie dnia są szanse na przejaśnienia. czytaj dalej

Nie utrzyma się długo

Nad Polską przechodzi front atmosferyczny związany z dynamicznym niżem znad Łotwy. W niedzielę przyniósł nam opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Sam śnieg sypał również w nocy z niedzieli na poniedziałek. Miejscami nagromadziło się go kilka centymetrów. Zdjęcia otrzymujemy od Was na Kontakt 24

Pokrywa jednak nie utrzyma się przez długi czas. Temperatura maksymalna w całej Polsce przekroczy zero stopni Celsjusza - na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej dojdzie do 9 stopni. Sam śnieg jest ciężki i mokry. Do godzin południowych opady powinny zupełnie ustać.

W nocy miejscami występowały zawieje śnieżne. Średnia prędkość wiatru wynosiła 30-50 kilometrów na godzinę. Odnotowano również porywy dochodzące do prawie 80 km/h.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

Wasze materiały

Wysłaliście nam swoje śnieżne zdjęcia z wielu regionów Polski - z Podlasia, Ziemi Łódzkiej, Śląska i Pomorza.

~michal 02.04.2018 zimowo osjakow lodzkie



~Paweł Białystok

~Jarosław Piotrków Trybunalski, dzisiaj o poranku na Śmigusa Dyngusa poczytaj

slawfpol Powrót zimy w Łodzi

~Dylas Białystok ul.Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego



~Kasia Sypany Poniedziałek w Częstochowie

~Mariusz Śnieg w Gogolewie



~Paweł Łany poniedziałek W częstochowie.