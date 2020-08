Zaskroniec kontra ryba. "W przyrodzie zawsze ktoś kogoś zjada, trzeba z tym żyć"

Pogoda na dziś: dużo słońca, w górach burze, do 32 stopni - 13-08-2020 W czwartek mieszkańcy wielu regionów będą mogli cieszyć się słoneczną aurą. Ci, którzy wybierają się w góry, powinni mieć się na baczności - ze względu na ryzyko pojawienia się burz. Na termometrach zobaczymy do 32 stopni Celsjusza. czytaj dalej

O tym, że natura rządzi się swoimi prawami wiedzą wszyscy. Dzięki filmowi Nadleśnictwa Baligród można zobaczyć, że faktycznie zawsze wygrywa silniejszy osobnik.

W mediach społecznościowych udostępniono film, na którym widać, jak sporych rozmiarów zaskroniec próbuje uciec ze swoją zdobyczą - głowaczem białopłetwym. Łakomy gad usiłował skryć się wśród kamieni, jednak rozmiar ofiary znacznie utrudnił mu poruszanie się.

- To była obserwacja zupełnie przypadkowa, gdzieś na brzegu bieszczadzkiej rzeki. Zaskrońce polują na gryzonie i na ryby. To się dzieje, my tego nie widzimy, albo widzimy bardzo rzadko, ale to jest normalna rzecz. W przyrodzie zawsze ktoś kogoś zjada, trzeba z tym żyć - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl Kazimierz Nóżka z Nadleśnictwa Baligród. Dodał, że widział już podobne sytuacje, jak zaskroniec zjada ropuchę, większą bądź mniejszą rybę. - Nie zawsze jest sprzęt, którym można to uwiecznić - mówił.

Poznajcie głowacza i zaskrońca

Głowacze białopłetwe (Cottus gobio) to drapieżne, słodkowodne ryby. Spotkać je można w wodach wielu regionów Europy. Żyją w potokach z czystą, natlenioną wodą oraz w rzekach i jeziorach z kamiennym lub żwirowo-kamiennym dnem, ale także w słonawych wodach estuariów (poszerzonych, lejkowatych ujść) dużych rzek.

Ryby te prowadzą przydenny tryb życia. Większość czasu spędzają schowane pod kamieniami. Żywią się głównie owadami i skorupiakami. Osiągają do 10-15 centymetrów długości. Ich krępe ciało jest lekko spłaszczone i nagie - bez łusek. Mają szeroką dużą głowę z wysoko osadzonymi oczami, dwie płetwy grzbietowe oraz szerokie płetwy piersiowe. Poruszają się wyłącznie skokami.

Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) (Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0))

Zaskrońce zwyczajne (Natrix natrix) są natomiast niejadowitymi wężami występującymi w praktycznie całej Europie. Ponieważ są świetnymi pływakami, lubią przebywać na podmokłych obszarach takich jak bagna czy okolice jezior.

Samice osiągają długość do 1,5 metra, samce są krótsze. Żywią się płazami, rybami lub małymi gryzoniami - połykają je bez uprzedniego uśmiercania. W niewoli mogą żyć do 15 lat.

To najczęściej spotykany gatunek węża w Polsce. Jest objęty ochroną gatunkową częściową.

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (Andreas Eichler (CC BY-SA 4.0))