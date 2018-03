Przesunięcie wskazówek nam nie służy. Zmiana czasu i kontrowersje wokół niej - 26-03-2016 - Dla nas właściwym czasem jest czas zimowy, czyli środkowoeuropejski - wyjaśnia Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. To dlatego przesunięcie wskazówek zegara z godz. 2 na 3 nam nie posłuży. Co więcej - korzyści ekonomiczne, jakie miałyby z tego wynikać, już nie istnieją. Po co więc całe to zamieszanie? czytaj dalej

Po co przestawiamy zegarki

W nadchodzący weekend będziemy spać o godzinę krócej w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, zegarki przestawia się w ostatnią niedzielę marca. W tym roku w nocy z 24 na 25 marca przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 2 na 3.

Odbywająca się dwa razy w roku zmiana czasu ma się przyczyniać do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego. Dzięki przesunięciu wskazówek zegarków od najbliższego weekendu słońce będzie wstawać i zachodzić o godzinę później. Oznacza to, że zyskamy nieco więcej dnia po pracy, kosztem jego utraty przed godziną 6, gdy większość z nas jeszcze śpi. Ma się to również przyczynić do oszczędności energii - teoretycznie wieczorem o godzinę krócej będziemy korzystać ze sztucznego oświetlenia.

Zmiana czasu może także nieść ze sobą negatywne skutki związane z koniecznością przestawienia naszego zegara biologicznego. Możemy odczuć między innymi większe rozdrażnienie i mieć większy problem ze wstawaniem. Co do zasadności i skutków przestawiania zegarków głosy są podzielone.

To może być ostatnia zmiana czasu

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-49 i 1957-64. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.

Europosłowie zwrócili uwagę, że choć badania nie dały jednoznacznych wyników, wskazują na negatywny wpływ przestawiania zegarków na ludzkie zdrowie. Na początku lutego zmianą czasu zajęła się Komisja Europejska i, jeśli okaże się to koniecznie, zostanie przeprowadzona propozycja zmian.

Sprawa wywołuje zainteresowanie nie tylko w Polsce, gdzie propozycję odnośnie zmiany czasu skierowało do parlamentu PSL. W Finlandii petycja w tej sprawie została podpisana przez 70 tysięcy osób.

