Zezwolenie na odstrzał żubrów w dwóch puszczach. Ekolodzy zaniepokojeni

Odstrzał dzików jako walka z ASF. "Pomysł jest barbarzyński i nieracjonalny" - 07-01-2019 W najbliższy weekend ma rozpocząć się odstrzał dzików. Ekolodzy alarmują, że do końca stycznia może zginąć nawet 200 tysięcy zwierząt. Polski Związek Łowiecki i instytucje rządowe przekonują, że działanie ma na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń. czytaj dalej

Zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 żubrów z Puszczy Boreckiej (17 osobników ze stada na wolności i trzy z zagrody pokazowej) oraz 20 osobników z Puszczy Knyszyńskiej zostanie odstrzelonych. Decyzję wydano pod koniec zeszłego roku. Zezwolenie na odstrzał ma być ważne do 31 marca 2019 roku.

- Komisja zaleca w pierwszej kolejności eliminację żubrów chorych, w złej kondycji, takich które mogą być agresywne, takich które mogą czynić szkody - mówił Jarosław Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Mniej niż 90

Leśnicy prawo do odstrzału argumentują przepisami programu ochrony żubra w Puszczy Boreckiej. Według nich liczebność stada na tym terenie nie powinna przekraczać 90 osobników.

Na alarm biją ekolodzy.

- Te ustalenia nie są oparte na żadnych przesłankach naukowych, są po prostu pewnymi liczbami, kolokwialnie mówiąc, wziętymi z sufitu - uważa profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Pracownicy Lasów Państwowych zdają się nie brać pod uwagę również warunku, według którego odstrzał tego objętego ścisłą ochroną gatunku jest dopuszczalny jedynie w przypadku gdy nie istnieje żadna inna alternatywa na ograniczenie liczebności. Specjaliści twierdzą, że w Polsce można zredukować populację żubrów w bardziej humanitarny sposób.

- Możemy je przenieść do innych kompleksów leśnych na terenie naszego kraju, których mamy bardzo dużo. Są inne alternatywy na pewno niż odstrzał - twierdzi Adam Bohda z Fundacji Dzika Polska.

Choroby czy straty?

Powiększa się stado żubrów w Puszczy Augustowskiej. "To dla nich dobry teren" - 26-12-2018 Puszcza Augustowska stała się niedawno kolejnym punktem na mapie Polski, gdzie występują żubry. Małe stado, które trafiło tam na początku roku, powiększyło się, a docelowo ma liczyć około 50 osobników. czytaj dalej

Według leśników głównym argumentem, który przemawia za odstrzeliwaniem żubrów, jest coraz częstsze pojawienie się nieuleczalnej w przypadku tych zwierząt gruźlicy.

- Takie przypadki były obserwowane w Puszczy Boreckiej i właśnie z tego powodu - żeby nie zagęścić stada, żeby nie stworzyć kolejnego precedensu do tego, żeby taka choroba mogła rozwinąć się zarówno w jednym, jak i w drugim stadzie, są przeprowadzane te eliminacje - opisuje Krawczyk.

Obrońcy zwierząt uważają, że pomysł eliminacji jest również podyktowany faktem, że żubry często powodują szkody na polach rolniczych, ponieważ zimą, w ich naturalnym otoczeniu ciężko o wystarczającą ilość pożywienia.

Jak w Afryce

Głodne żubry wychodzą do ludzi. "Były nawet na stacji benzynowej w Wołożynie" - 14-11-2018 Żubrom żyjącym w Puszczy Nalibockiej (północno-zachodnia Białoruś) jest coraz trudniej zdobywać jedzenie. W poszukiwaniu pokarmu zbliżają się do ludzi. By temu przeciwdziałać, w ramach projektu Wetlands tworzone są nowe pastwiska i karmniki dla tych zwierząt. czytaj dalej

- Działania naszego kraju pod tym kątem zbaczają na zły tor i znowu będziemy na czarnej liście - twierdzi Dawid Fabja z Fundacji Animal Rescue Poland.

Leśnicy zapewniają, że eliminacja obejmie żubry wyznaczone przez weterynarza. Odstrzał ma być wykonany jedynie przez pracownika, któremu nadleśniczy wyda taki nakaz. Mięso, skóra i poroże wyeliminowanego osobnika mają trafić jedynie do zainteresowanych instytucji naukowych.

- To jest gatunek chroniony, który cudem został odtworzony z bardzo niewielkiej liczby osobników, także żubry nie powinny być odstrzeliwane. Niektórzy porównują to do odstrzeliwania nosorożców czy innych gatunków zagrożonych w Afryce - dodaje Bohda.

Żubry są zagrożonym i objętym ścisłą ochroną gatunkiem. Od 90 lat prowadzono działania, aby ocalić populację od wyginięcia. Według danych z końca 2017 roku, w Polsce żyje obecnie 1873 żubry, z czego na wolności 1635 z nich.

CAŁY MATERIAŁ DOTYCZĄCY ODSTRZAŁU ŻUBRÓW OBEJRZYSZ TUTAJ: