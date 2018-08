Ziemia nadal przesuszona. Najnowszy raport

Czesi zmagają się z suszą, ale producenci lodów mają żniwa - 22-08-2018 Czechy, podobnie jak inne kraje europejskie, zmagają się z jedną z największych fal suszy w ostatnich latach. Taka pogoda będzie miała wiele skutków ekonomicznych, łącznie ze wzrostem cen żywności. Dla niektórych to jednak czas dużego zysku. czytaj dalej

Na wschodzie lepiej, na zachodzie pogorszenie

Najnowszy raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa obejmuje okres do 20 sierpnia 2018 roku.

IUNG przyznaje, że we wschodnich rejonach kraju zanotowano - w porównaniu z poprzednim raportem - niewielkie zwiększenie wilgotności gleby. Jednak w części zachodniej "zwiększył się obszar występowania suszy".

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) - to wskaźnik, na którego podstawie dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą - była ujemna, wynosiła -108,0 mm.

Klimatyczny Bilans Wodny, stan na 22 sierpnia 2018 roku (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa)

Największy deficyt wody utrzymuje się w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta oraz na Ziemi Lubuskiej. Sucho jest także w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. We wschodniej Polsce niedobór wody występuje jedynie w północnej części województwa lubelskiego.

Uwaga na rośliny strączkowe i krzewy owocowe

Jak podał IUNG, susza rolnicza występuje obecnie w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw tj. roślin strączkowych, krzewów owocowych, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, buraka cukrowego. Największe zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw roślin strączkowych oraz krzewów owocowych.



Warunki pogodowe w monitorowanym okresie w stosunku do poprzedniego spowodowały w zachodniej części Polski zwiększenie deficytu wody dla roślin, czego wynikiem jest wzrost liczby upraw z suszą (z ośmiu do dziewięciu). Zwiększyła się też liczba gmin ogarniętych suszą ze 178 do 410 oraz powierzchnia terenów nią dotkniętych o około 4 pkt. proc.