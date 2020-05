JEŚLI ZAUWAŻYLIŚCIE COŚ CIEKAWEGO I CHCECIE SIĘ TYM Z NAMI PODZIELIĆ, ZAPRASZAMY NA KONTAKT 24

W środę na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia zapanowała zimowa aura. Nagrania i zdjęcia prószącego śniegu otrzymaliśmy od Reporterów 24 z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Bełżyc i Cieszanowa. "Zima w maju... Pogoda zwariowała" - napisał Reporterka 24 Magdalena.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, opady śniegu związane są z przechodzącym nad południowo-wschodnią Polską frontem okluzji. Obecnie pada głównie w Sudetach i w Karpatach. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do -8 stopni Celsjusza, na Śnieżce odnotowano -4 st. C. Termometry pokazały w Zakopanem i Zamościu 1 st. C.

Temperatura powietrza o godzinie 8 (wetteronline.de)

