Zima zaatakowała w górach. Zamiecie, na drogach pojawiły się utrudnienia

Groźna zimowa aura w 13 województwach. IMGW ostrzega - 04-02-2020 W przeważającej części kraju pogoda będzie niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed oblodzeniami, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Alarmy zostały wydane w 13 województwach.

Nadchodzące dni ochłodzą nieco ferie - wiosenne mgnienie zmieni się na zimowe lub prawie zimowe.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, na nizinach temperatura maksymalna w środę i czwartek mieściła się będzie w kanonie lekkozimowym. Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Miejscami wystąpią opady śniegu lub deszczu. W nocy temperatura spadnie do -8 st. C. Atmosferę lutego potwierdzi zimny i porywisty wiatr, który powieje z kierunków północnych, obniżając odczuwalną temperaturę do wartości iście zimowych.

Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem, zamieciami śnieżnymi i opadami deszczu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Zima w górach

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach - 03-02-2020 W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie jest także w Karkonoszach.

Weekend zapowiada się wyżowy z "ujemną nocą" (temperatura może spaść do -10 st. C) i "dodatnim dniem" (termometry pokażą 9 st. C). Następny tydzień to przeważnie nieznacznie dodatnie noce z temperatura 1-5 st. C i wiosennie dni z temperatura maksymalną lokalnie wynoszącą 12-14 st. C.

Ale od czego są i góry i ferie? Tu sytuacja pogodowa będzie dużo lepsza. Do końca tygodnia izoterma zero stopni poniżej 800 metrów nad poziom morza oznacza ujemną temperaturę w kurortach górskich nie tylko w nocy, ale i w dzień.

Przez najbliższe trzy doby naturalny śnieg w ilościach 20-30 centymetrów oraz dobre warunki do naśnieżania powinny poprawić w znakomity sposób sytuację śnieżną. Nieco przeszkadzać będzie chwilami silniejszy wiatr, ale tylko w środę i czwartek.

Kolejny tydzień będzie trochę cieplejszy, ale z chwilowymi opadami śniegu, słońcem w przerwach, na ogół słabym wiatrem i niezbyt wysoka temperaturą.

Trudne warunki w górach

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, co oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego.

- W tej chwili w Tatrach jest załamanie pogody. Jest opad śniegu, który będzie coraz bardziej intensywny - powiedział Piotr Konopka, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zaznaczył, że wieje też silny wiatr, który we wtorek rano przekraczał 100 kilometrów na godzinę. - Są to warunki, w których nie należy w góry wychodzić - dodał.

