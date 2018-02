"Zima znowu wróciła na właściwe tory". Wasze śnieżne relacje

Płynie fala mroźnego powietrza. "Teraz będzie się umacniać zima" - 04-02-2018

Do Polski zbliża się mróz, który już daje się we znaki mieszkańcom północnej Europy. W Szwecji temperatura spadła do -39 stopni Celsjusza. W naszym kraju z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. czytaj dalej