Zmiana czasu na letni już w ten weekend. Prawdopodobnie jedna z ostatnich

Przesunięcie wskazówek nam nie służy. Zmiana czasu i kontrowersje wokół niej - 26-03-2016

- Dla nas właściwym czasem jest czas zimowy, czyli środkowoeuropejski - wyjaśnia Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. To dlatego przesunięcie wskazówek zegara z godz. 2 na 3 nam nie posłuży. Co więcej - korzyści ekonomiczne, jakie miałyby z tego wynikać, już nie istnieją. Po co więc całe to zamieszanie? czytaj dalej