Żubrzątko urodziło się w Kiermusach. Jego płeć pozostaje tajemnicą

W środę 5 czerwca w zagrodzie w Kiermusach urodziło się żubrzątko. Jego matką jest kilkunastoletnia żubrzyca Kasjopea.

Po narodzinach samice nie dopuszczają do swoich młodych ludzi, przez co nie ma możliwości określenia płci żubrzątka.

Imię męskie czy żeńskie?

Młode czuje się dobrze, ma wzmożony apetyt i stawia pierwsze kroki.

- Kiedy ustalimy, czy jest to samiec czy samica, będziemy szukali żubrowi imienia - mówił Andrzej Żamojda, właściciel Dworku nad Łąkami w Kiermusach na Podlasiu, gdzie jedenaście lat temu założył Ostoję Żubra - pierwszą prywatną hodowlę tego ściśle chronionego gatunku.

Być może już za około dwa tygodnie Żamojda ogłosi konkurs na imię dla młodego żubra.

W Kiermusach od 2008 roku

Pierwsze trzy samice sprowadziły się do Kiermus z Puszczy Białowieskiej w kwietniu 2008 roku. Natomiast w 2010 roku do stada dołączył samiec o imieniu Powijak. Przez lata stado regularnie rozmnaża się, a wybrane osobniki są przenoszone do Puszcz Knyszyńskiej i Białowieskiej, by zapewnić różnorodność genetyczną gatunku. Jak dotąd w Kiermusach urodziło się jedenaście żubrząt.