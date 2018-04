Żubrzyca Ostoja i jej stadko poznają puszczę. Zwierzęta po przeprowadzce

Spacerował po wsi, zaglądał do okien. "Smutny koniec żubra Wojtka" - 04-04-2018 Żubr Wojtek, który stał się ulubieńcem mieszkańców wsi Budy i pupilem mediów, padł kilka dni temu, po odłowieniu i wywiezieniu w głąb Puszczy Białowieskiej - poinformował Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. czytaj dalej

Stado żubrów przebywało w specjalnej zagrodzie adaptacyjnej, gdzie przygotowywało się do życia na łonie natury. W czwartek leśnicy otworzyli bramy, umożliwiając zwierzętom swobodne poruszanie się po Puszczy Augustowskiej.

Leśnicy zaznaczają jednak, że zwierzęta prawdopodobnie nie od razu rozstaną się z terenem zagrody, bo bardzo związały się z tym miejscem i czują się tam bezpiecznie.

Sześcioletnia Ostoja przywódczynią

Pierwsze zwierzęta trafiły do dwuhektarowej zagrody adaptacyjnej w lutym. Były to dwa samce i cztery młode samice. Potem dowieziono do nich sześcioletnią krowę o imieniu Ostoja. To ona została przywódczynią stada. Przez dwa miesiące pobytu w zagrodzie zapanowała nad resztą osobników, a te zaakceptowały jej przywództwo.

Najstarsza samica została wyposażona w specjalną obrożę telemetryczną, która pozwoli leśnikom na określenie lokalizacji stada.

Wszystkie żubry pochodzą z Puszczy Boreckiej w Nadleśnictwie Borki.

Żubrów ma być 50

Pracownicy puszczy tak bardzo przywiązali się do zwierząt, że wszystkim nadali im tymczasowe imiona: Bolesław, Dziewanna, Miła, Radwor, Roszka, Rzepicha i Ostoja. Niedługo żubry otrzymają oficjalne imiona.

Według planów, docelowo stado żubrów żyjących na wolności w Puszczy Augustowskiej ma liczyć 50 dorosłych osobników. Nadleśnictwo Augustów zorganizowało dla żubrów dziewięć hektarów pól żerowych. Przez najbliższe trzy lata zostanie przygotowanych kolejnych 30 ha. Pola żerowe to teren, gdzie zwierzęta mają zapewnione pożywienie: świeżą trawę, siano i wodę.

Populacja żubrów w Polsce rośnie

Teren dla żubrów został wybrany po kilku latach badań, mających na celu określić, czy jest to dla nich właściwe miejsce. Teren wybrano po analizie warunków siedliskowych, a także po konsultacjach z miejscową społecznością.

Według statystyk Lasów Państwowych, na początku 2018 roku w Polsce było 1873 żubrów. To o 165 więcej niż w rok wcześniej i prawie o 1200 więcej niż w roku 1998.