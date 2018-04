Żubrzyca Ostoja i jej stadko poznają puszczę. Zwierzęta po przeprowadzce - 05-04-2018 Stadko żubrów pochodzących z Puszczy Boreckiej, po pobycie w zagrodzie adaptacyjnej, zostało w czwartek wypuszczone na wolność w Puszczy Augustowskiej. Na dziewięciu hektarach przygotowano dla nich tak zwane pola żerowe, z zapewnionym pożywieniem i świeżą wodą. czytaj dalej

Znad Sanu do Ostrova

Żubry wyjechały z Polski dwa dni wcześniej. Pochodzą z dzikiego stada bytującego w dolinie Sanu pod Otrytem. Wybrano i odłowiono dwa byki oraz cztery krowy w różnym wieku z terenu leśnictwa Tworylczyk (Nadleśnictwo Lutowiska).

Zwierzęta nie były wcześniej odławiane i znakowane, nie mają numerów w książce rodowodowej ani imion. Po przejściu badań weterynaryjnych zakwalifikowano je do transportu. Zasilą populację bułgarskich żubrów, stając się częścią stada hodowlanego w zagrodzie "VODEN-IRI HISAR" koło miejscowości Ostrovo.









Nie po raz pierwszy polskie żubry trafiły do Bułgarii. Już w 1961 r. przewieziono tam z Polski dwie samice i dwa samce z Niepołomic. Jeszcze do wczoraj w kraju tym żyły 32 żubry, do których właśnie dołącza bieszczadzka szóstka.

Polskie żubry przybyły do Bułgarii (fot. Szymon Bartosz, Krystyna Cielniak/SMŻ)





Nie tylko do Bułgarii

Bułgaria to kolejny kraj, do którego w ostatnim czasie trafiły żubry z Polski. W grudniu ubiegłego roku do Hiszpanii przybyło osiem osobników z hodowli prowadzonych w śląskich i małopolskich nadleśnictwach.



"Eksport" żubrów to element realizowanego od początku 2017 r. projektu "Kompleksowa ochrona żubra". Program prowadzą Lasy Państwowe we współpracy z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów.