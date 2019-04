10 województw zagrożonych ulewami. Ostrzeżenia IMGW

Pożegnanie z gorącem. Mało kto zobaczy na termometrze 20 stopni - 27-04-2019 W najbliższych dniach będzie na ogół pogodnie, ale w wielu rejonach Polski możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Będzie chłodno. czytaj dalej

W związku z niebezpieczną aurą Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim, we wszystkich powiatach z wyłączeniem lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Tam przewiduje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym - od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Alarmy obowiązują od godziny 20 w niedzielę do godziny 18 w poniedziałek;

- opolskim, w powiatach brzeskim, namysłowskim, kluczborskim, oleskim, opolskim, Opole i strzeleckim, gdzie może spaść od 25 do 40 l/mkw deszczu. Ostrzeżenia będą ważne między godziną 20 w niedzielę a godziną 18 w poniedziałek;

- wielkopolskim, w powiatach rawickim, krotoszyńskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim oraz łódzkim w powiatach na południu województwa. W obu województwach prognozuje się opady rzędu 20-35 l/mkw. Lokalnie może spaść do 45 l/mkw deszczu. Alerty obowiązują między godziną 15 w niedzielę a 16 w poniedziałek;

, w powiatach przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim, gdzie wystąpią umiarkowane i okresami silne opady deszczu, rzędu 15-25 l/mkw. Lokalnie może spaść do 40 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązuje między godziną 17 a 20 w niedzielę;

- śląskim, w którym prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, miejscami od 30 do 50 l/mkw. W powiatach na północy województwa popada w niedzielę między godziną 8 a godziną 20 i miejscami opady sięgną od 15 do 30 l/mkw. Alarmy stracą ważność o godzinie 8 lub 20 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, gdzie popada umiarkowany lub silny deszcz rzędu 35-50 l/mkw. W poniedziałek od godziny 8 do 20 może spaść miejscami od 15 do 30 l/mkw. Alerty obowiązują do godziny 20 w poniedziałek;

- lubelskim, w powiatach na południu województwa, gdzie miejscami spadnie od 20 do 35 l/mkw deszczu. Lokalnie opady mogą sięgnąć 45 l/mkw. Ostrzeżenia będą ważne między godziną 17 a 20 w niedzielę;

- małopolskim, w którym prognozuje się wystąpienie opadów deszczu do 35-50 l/mkw. W poniedziałek w godzinach od 8 do 20 spadnie około 15-30 l/mkw. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 8 lub 20 w poniedziałek;

- podkarpackim, gdzie przewiduje się tam pojawienie się opadów deszczu do 25-50 litrów na metr kwadratowy. W niektórych regionach będzie padać również w poniedziałek, a opady sięgną miejscami 15-30 l/mkw. Alerty będą ważne do godziny 16 w niedzielę lub 20 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu w województwach śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim oraz burz w województwach mazowieckim i lubelskim. Tym ostatnim towarzyszyć mogą opady deszczu rzędu 15-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek prognozuje się wystąpienie opadów deszczu oraz burz w województwach świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim. Spadnie do 15-34 litrów na metr kwadratowy.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Czym jest prognoza zagrożeń?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.