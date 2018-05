15 tornad rozszalało się w USA

Tornado na nagraniu z monitoringu. Wiatr przewracał samochody, rozrzucał wózki - 17-04-2018 Przez parking w Akron w stanie Ohio przeszło tornado. Silny wiatr przewracał samochody i rozrzucał wózki sklepowe. Wszystko nagrał sklepowy monitoring. czytaj dalej

Na celowniku Kansas i Nebraska

We wtorek 1 maja w Stanach Zjednoczonych utworzył się potężny system burzowy. Z doniesień Narodowej Służby Pogodowej wynika, że odnotowano 15 raportów o tornadach.

Żywioł rozszalał się przede wszystkim w takich stanach jak Kansas i Nebraska. Nawałnice nie spowodowały dużych uszkodzeń, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Z doniesień mediów wynika jednak, że to, które pojawiło się na południe od Concordii w Kansas, zerwało linie energetyczne i powaliło drzewa.

W pobliżu miasta Wells w stanie Kansas burzom towarzyszyły obfite opady deszczu w wysokości prawie 80 litrów na metr kwadratowy. Taka sytuacja pogodowa zwiększyła ryzyko pojawienia się podtopień i powodzi. To nie koniec tornad Również na środę synoptycy prognozują silne burze, które pojawią się od południowych i środkowych Równin aż po środkową Dolinę Missisipi. Może to przynieść kolejną rundę tornad.

Tescott Tornado this evening. It was surreal being right next to this beast. pic.twitter.com/HObnf0qnux — Sean Parker (@seanparkerphoto) 2 maja 2018

South of Wilson, NE litle bit ago pic.twitter.com/X86tLhLVom — Sean Parker (@seanparkerphoto) 1 maja 2018







Kansas magic! #kswx #tornado yesterday near Culver, Kansas. @ScottSKOMO @ReedTimmerAccu @USTornadoes pic.twitter.com/tZBybYWlRx — Benjamin Jurkovich (@BenjaminJurkovi) 2 maja 2018



Near Albert #kswx pic.twitter.com/szJ6uhojsm — Travis Farncombe (@tjfarncombe) 1 maja 2018







A bit hard to see but middle of frame Beginning of Culver/Bennington #Wedge #Tornado. Great chase! pic.twitter.com/ACnonE6JDP — Alex Heimberger (@TAStormChasing) 2 maja 2018





Culver, KS Wedge Tornado yesterday day. We ended up with 3 Tornadoes. Day 2 today! pic.twitter.com/TrZuQH8FPJ — John Hale (@StormChasrJohnH) 2 maja 2018





