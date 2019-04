19 stopni, słońce, ale i możliwe burze. Prognoza pogody na Wielkanoc

Temperatura spadała "na łeb na szyję". Przy gruncie było nawet -9 stopni - 16-04-2019 "Zimna Kaśka", czyli potężny wyż Katharina, we wtorkowy poranek dała się we znaki wielu regionom kraju. Temperatura przy gruncie spadła do nawet -9 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Miejscami popada deszcz

Czeka nas pogodna środa, tylko na południu i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu (do trzech litrów wody na metr kwadratowy). Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i 13 st. C na Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wschodni i północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Na czwartek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na południu duże z niewielkimi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W Wielki Piątek ma wystąpić małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni i północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na Święta Wielkanocne

Wielka Sobota ma być pogodna, tylko na wschodzie kraju pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni i północny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek Wielkanocny

Zapowiada się pogodna Niedziela Wielkanocna, tylko na wschodzie kraju ma być pochmurno z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy przemieszczającymi się powoli w głąb kraju. Możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Na Poniedziałek Wielkanocny synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie, na zachodzie kraju prawdopodobnie nie wystąpią żadne opady. W pozostałej części kraju okresami ma popadać deszcz o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków wschodnich, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W burzach będzie silny i może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku)