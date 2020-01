80 lat temu było -41 stopni. Teraz w prognozie widać, jak "wiosna" się rozpędza

Śnieg, deszcz, silny wiatr. Grecja w pogodowym potrzasku - 11-01-2020 Zima opanowała Grecję. W wielu częściach kraju pojawiły się silne opady, wiał również porywisty wiatr. W porywach rozpędzał się do 150 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Prognoza pogody na pięć dni

W dniach, kiedy pogoda serwuje nam wyjątkowo wysoką temperaturę jak na styczeń, 80 lat temu mieliśmy do czynienia z rekordem zimna w Polsce. 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach termometry wskazywały -41 stopni Celsjusza. Dziś, 80 lat później, temperatura dochodzi do niemal 10 stopni. Jak wynika z prognozy na kolejne dni, styczniowa wiosna się rozpędzi.

Niedziela na Pomorzu upłynie z opadami deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę, powieje z kierunku południowo-zachodniego.

Nowy tydzień rozpocznie się z przelotnymi opadami deszczu na północy. Poniedziałek w pozostałej części kraju okaże się pogodny. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Aż 10 stopni

We wtorek na Pomorzu pojawi się przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni wiatr.

Na środę dla Pomorza prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Wszędzie pogodnie

Czwartek okaże się pogodny w całej Polsce. Temperatura wyniesie od 6 C. na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni wiatr.