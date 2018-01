"Absolutnie u nas nie widać zimy". Co więcej - wiosna może przyjść w lutym

Prognoza pogody na dziś: lokalny deszcz, ale i przejaśnienia. Mocniej powieje - 04-01-2018 Czwartek będzie kolejnym ciepłym dniem. Temperatura dojdzie do nawet 8 stopni Celsjusza. Powieje również dość silny wiatr - jego porywy dojdą do 60 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Zima rozpoczęła się bardzo ciepło i taka właśnie temperatura się utrzymuje. Maksymalne wartości widziane na termometrach dochodzą do 8-10 st. C. Już w czwartek o poranku w Polsce miejscami temperatura dochodziła do 7 stopni Celsjusza.

- Wiem, że to przestało już trochę dziwić, bo od początku zimy mamy nietypową temperaturę. Na razie tak będzie, nie widać ochłodzenia - powiedział prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski. - Absolutnie u nas nie widać zimy - dodał.

Ciepło nawet przez całą zimę

- Powstające kolejne prognozy mówią o tym, że to będzie wyjątkowa zima, kolejna zresztą - poinformował Wasilewski. Zaznaczył, że w pogodzie szykują się zaledwie epizody zimowe. Na ogół temperatura będzie okazywać się bardzo wysoka, dużo wyższa niż zwykle o tej porze roku.

Długoterminową prognozę pogody dla zachodniej części swojego kraju przygotowali Rosjanie. Pokrywa się ona ze wcześniejszymi przewidywaniami Amerykanów. Według nich styczeń i luty to będą ekstremalnie ciepłe miesiące jak na nasz klimat. Rosjanie potwierdzają takie przewidywania. W przekonaniu synoptyków do Europy środkowo-wschodniej wiosna ma przyjść już w drugim miesiącu roku.

Jeszcze kilka ciepłych chwil, potem się ochłodzi. Będzie i zimowy epizod - 03-01-2018 W najbliższych dniach temperatura zacznie stopniowo spadać. Pod koniec tygodnia miejscami maksymalnie wyniesie jeden stopień Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia do 8 stopni

- W lutym średnia dobowa temperatura będzie taka, jak zwykle pod koniec marca - przedstawił prognozę Wasilewski. - To by znaczyło, że będzie bardzo ciepło - zaznaczył.

W czwartek rano na radarach było widać liczne miejsca, gdzie występowały przelotne opady deszczu.

- Na północ od Polski znajduje się centrum niżu, który przynosi tę ciepłą, wilgotną pogodę - tłumaczył Wasilewski.



Po godzinie 6 mróz odnotowano jedynie w górach - np. na Kasprowym Wierchu temperatura sięgała -6 st. C. W ciągu dnia temperatura wyniesie maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 na Dolnym Śląsku. Prędkość porywów wiatru dojdzie do 60 kilometrów na godzinę.



W przyszłym tygodniu temperatura ponownie może podskoczyć do 12 st. C.

Posłuchaj całej prognozy