Afrykańskie powietrze męczące, a nawet zagrażające zdrowiu i życiu. Alerty

Prognoza pogody na dziś: gorąco i przeważnie pogodnie - 29-05-2018 We wtorek będzie przeważnie pogodnie, choć miejscami może zagrzmieć. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Uwaga na temperaturę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przestrzegające przed upałami.

Ostrzeżenia przed upałami dotyczą województw zlokalizowanych w zachodniej Polsce i obowiązują do czwartku do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - SUBREGION WEWNĘTRZNY

Do czwartku spodziewana temperatura maksymalna będzie wynosić od 30 do 32 stopni Celsjusza. Nocą spadnie minimalnie do 14-17 st. C.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

W całym województwie dziś i jutro prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 st. C. Nocą spadnie do 16-18 st. C.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION LEGNICKI I NIZINNY

Upalna pogoda, która utrzyma się do czwartku, przyniesie w tym regionie maksymalną temperaturę od 28 do 31 st. C. Nocą termometry wskażą minimalnie od 16 do 18 st. C.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W całym województwie do czwartku prognozuje się temperaturę dochodzącą maksymalnie do 29-31 st. C. W nocy termometry wskażą minimalnie od 15 do 18 st. C.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Do czwartku również w województwie wielkopolskim będzie obowiązywało ostrzeżenie przed upałami. W tym okresie temperatura maksymalna dojdzie do 28-31 st. C, a w nocy spadnie do 16-18 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że alerty pierwszego stopnia w czwartek mogą zostać wydane również dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam można spodziewać się, że w ciągu dnia wartości temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w piątek upały obejmą tylko województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie. Tam prognozuje się temperaturę maksymalną wynoszącą od 27 do 30 st. C. W nocy minimalnie wyniesie od 14 do 16 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Co oznacza ostrzeżenie?

Na niebie mammatusy, sypnęło też gradem. Burze w relacjach Reporterów 24 - 29-05-2018 Na Kontakt 24 dostajemy Wasze materiały z wtorkowych burz. czytaj dalej informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Prognoza ostrzeżeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".



Jak radzić sobie z upałami

Pozwólcie przedstawić sobie żubrzątko we własnej osobie - 29-05-2018 Pierwsze tegoroczne żubrzątka przyszły na świat w pokazowej zagrodzie w Mucznem na Podkarpaciu. Oba to byczki. Pozostają pod troskliwą opieką swych mam. czytaj dalej

Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Nawadnianie

Zapotrzebowanie na wodę dorosłego mężczyzny wynosi 2,5 litra dziennie, kobiety - 2 litry. W trakcie upałów powinniśmy przyjmować dziennie około litra płynów więcej niż zwykle. Ilość ta dodatkowo rośnie, jeżeli uprawiamy sport.