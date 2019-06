Żar rozlewa się po Polsce. Ostrzeżenia w 13 województwach - 25-06-2019 Przybywa województw, w których wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że we wtorek i w środę temperatura może sięgać miejscami 34 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Zapowiada się słoneczna i upalna środa. Tylko na Pomorzu po południu przelotnie popada deszcz i mogą wystąpić burze, podczas których przewidywany opad wyniesie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 30 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 36 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.

Słonecznie i ciepło

Czwartek będzie słoneczny na zachodzie kraju. Poza tym przelotnie popada deszcz, a na Podkarpaciu mogą wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

W piątek na zachodzie kraju będzie słonecznie, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Słoneczny weekend

Zapowiada się słoneczny weekend. W sobotę tylko na wschodzie kraju przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W niedzielę wszędzie będzie świecić słońce. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę