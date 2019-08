Alarm przed upałem w całej Polsce

Prognoza pogody na dziś: gorąco i upalnie. Pojawią się też gwałtowne burze - 29-08-2019 Czwartek będzie kolejnym upalnym dniem. Pojawią się burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach:

- łódzkim;

- świętokrzyskim;

- zachodniopomorskim;

- pomorskim;

- lubuskim;

- wielkopolskim;

- kujawsko-pomorskim;

- mazowieckim;

- lubelskim;

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim i nidzickim);

- dolnośląskim (z wyjątkiem powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego);

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim).

Miejscami temperatura może osiągnąć w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 17 do 20 st. C.

Alarmy będą obowiązywać do czwartku do godziny 18. Jedynie w województwach mazowieckim i podkarpackim do piątku do godz. 18.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

- podkarpackim (w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim);

- warmińsko-mazurskim (w powiatach: szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, gołdapskim, oleckim, ełckim);

- podlaskim (w powiatach: hajnowskim, siemiatyckim, bielskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim);

W tych regionach temperatura osiągnie w dzień od 28 st. do 31 st. C. Nocą temperatura wyniesie od 16 do 18 st. C. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 18.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.