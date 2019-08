Alarmy drugiego stopnia. Ostrożnie, bo burze mogą zagrażać zdrowiu i życiu

W sobotę utonęły trzy osoby. "Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa" - 11-08-2019 Według wstępnych danych policji od początku czerwca, kiedy rozpoczęły się upały, odnotowano aż 204 utonięcia, a od 1 kwietnia - 262. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

W poniedziałek i we wtorek w wielu regionach wystąpią groźne zjawiska pogodowe. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. W perspektywie mogą pojawić się również ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W województwie śląskim wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed możliwymi intensywnymi opadami deszczu.

Natężenie opadów może być umiarkowane i silne i wyniesie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu będą występować burze, w trakcie których wiatr rozpędzi się do 90, a lokalnie do 110 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 12 w poniedziałek do 6 we wtorek.

W województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim (w powiatach siedleckim, Siedlce, łosickim, garwolińskim, kozienickim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim i szydłowieckim) prognozuje się burze z opadami deszczu. Mogą one miejscami wynieść od 30 do 50, lokalnie do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą rozpędzić się lokalnie do 110 km/h. Miejscami może spaść grad.

Do kiedy będzie groźnie

W województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 w poniedziałek do 6 we wtorek. W województwach mazowieckim i lubelskim alerty będą ważne od godziny 14 w poniedziałek do 6 we wtorek.

Uwaga: trudne warunki atmosferyczne mogą pojawić się również w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim (w tych powiatach, gdzie nie obowiązują alarmy drugiego stopnia) dolnośląskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim i podlaskim. Tam przewiduje się wydanie alertów pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- burzami z gradem w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie może spaść od 5 do 10 l/mkw., lokalnie około 15 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 80 km/h. Lokalnie popada grad;

- burzami w województwie zachodniopomorskim, gdzie może spaść do 20 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 70 km/h;

- intensywnymi opadami deszczu z burzami w województwie podkarpackim, gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie od 20 do 40 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.