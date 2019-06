Alarmy drugiego stopnia w części Polski. "Zalecana duża ostrożność"

Wraca afrykański żar. W niedzielę nawet 37 stopni w cieniu - 28-06-2019 Doświadczamy w Polsce przerwy w afrykańskich upałach, ale już wkrótce żar znowu poleje się z nieba. Słupki termometrów najwyżej powędrują w niedzielę. Potem z każdym dniem będzie chłodniej. czytaj dalej

Po krótkiej przerwie wysoka temperatura ponownie wraca do Polski. Ostrzega przed nią Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia przed upałem zostały wydane w województwach:

- opolskim - we wszystkich powiatach z wyłączeniem namysłowskiego, brzeskiego i nyskiego, gdzie temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 12 w niedzielę do godziny 18 w poniedziałek;

- śląskim, świętokrzyskim, małopolskim (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego) i podkarpackim (z wyłączeniem powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego) - gdzie w dzień temperatura maksymalna osiągnie od 30 st. C do 34 st. C, zaś minimalna w nocy od 17 st. C do 20 st. C. Alarmy wejdą w życie o godz. 12 w niedzielę i będą ważne do godz. 20 w poniedziałek;

- lubelskim i mazowieckim (w powiatach południowych) - w których w niedzielę termometry wskażą od 31 st. C do 34 st. C, a w nocy z niedzieli na poniedziałek od 18 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 12 w niedzielę do godz. 18 lub 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W związku z kolejną falą upałów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem dla województw:

- lubuskiego;

- zachodniopomorskiego, z wyjątkiem powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, białogardzkiego, kołobrzeskiego i gryfickiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20 w niedzielę.

W tych regionach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nocą temperatura minimalna osiągnie od 14 st. C do 17 st. C.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Synoptycy na poniedziałek zapowiadają kontynuację upalnej aury. Alarmy drugiego stopnia przed upałami mogą zostać wydane w woj. mazowieckim i podlaskim. W woj. lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i świętokrzyskim przed tym zjawiskiem mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Upał nie będzie jedynym zagrożeniem. W woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim Instytut przewiduje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.