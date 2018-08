Alarmy IMGW. Deszcz, burze z gradem, wiatr

Wystarczyło kilka minut. Zalany sklep, w piwnicach woda sięgała dwóch metrów - 11-08-2018 W piątek nad Polską przeszły burze z ulewnym deszczem. W Małopolsce opad był tak obfity, że w Radziemicach studzienki nie wytrzymały i w kilka minut woda zalała jeden ze sklepów. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla województw wschodniej i południowej Polski.

Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Ostrzeżenie przed zjawiskiem obowiązuje również w województwie mazowieckim, poza powiatami zachodnimi (żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, sierpeckim, płockim, Płockiem, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, nowodworskim). Do północy mają tu występować opady deszczu okresami o natężeniu silnym - od 10 do 30, lokalnie do 40 l/mkw.

ognozuje się i obserwuje opady deszczu okresami o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 10 do 25 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. Alert wygaśnie o godzinie 22.

BURZE Z GRADEM

IMGW ostrzega również województwo(poza powiatami: braniewskim, elbląskim, Elblągiem, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim i działdowskim). Pr

W województwach podkarpackim i lubelskim IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-30, na Podkarpaciu lokalnie do 35 l/mkw. oraz wiatr o porywach do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21 w sobotę.

SILNY WIATR

W woj. zachodniopomorskim IMGW przestrzega przed wiejącym z zachodu silnym wiatrem średniej prędkości 35-45 km/h, a w porywach dochodzącym do 80 km/h. Ostrzeżenie obejmuje powiaty sławieński, koszaliński, Koszalin, kołobrzeski, gryficki, kamieński i Świnoujście. Alert wygaśnie w niedzielę o godzinie 7.

W woj. pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsku, lęborskim, wejherowskim, puckim i Gdyni IMGW przewiduje wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości rzędu 40-50 km/h, a w porywach wiejącym do 90 km/h. Alert obowiązuje do godziny 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".