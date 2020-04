Alarmy IMGW. Gdzie pogoda będzie niebezpieczna

Pogoda na dziś: deszcz i wiatr o prędkości do 100 kilometrów na godzinę - 15-04-2020 W środę w części kraju pojawią się słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Powieje też silny wiatr, w porywach do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed przymrozkami na noc ze środy na czwartek obowiązują w województwach:

- śląskim (w powiatach cieszyńskim, Bielsko-Biała, żywieckim, bielskim);

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, gorlickim);

- podkarpackim (jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim).

Prognozuje się tam spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu do -5 st. C,a przy gruncie do -6 st. C. Alarmy ważne będą od północy do godziny 8 w czwartek.

Silny wiatr

Obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

- zachodniopomorskim (w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim), gdzie alarmy ważne będą do godz. 20 w środę;

- pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, kartuskim, nowodworskim), gdzie alarmy ważne będą do godz. 8 w czwartek.

W tych regionach przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, w nocy do 90 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na czwartek

W nocy z czwartku na piątek prognozuje się spadek temperatury miejscami do -1 st. C, a przy gruncie do -4 st. C. Z tego powodu alerty mogą zostać wydane w woj. podlaskim.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na piątek

Również w piątek w większości kraju mogą pojawić się przymrozki. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i lubelskim prognozuje się spadek temperatury do -4 st. C, a przy gruncie do -7 st. C.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.