Alarmy IMGW. Intensywne opady mogą stanowić zagrożenie

Opady deszczu, z którymi mamy do czynienia w Polsce, mogą być na tyle intensywne, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał przed nimi ostrzeżenia.

- Niż robi "Tour de Pologne", przemieszczając się w środę nad Śląskiem, w czwartek nad Podlasiem, w piątek nad Suwalszczyzną, a w sobotę nad Warmią - poinformowała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Ten wędrujący nad Polską niż sprowadza do nas ochłodzenie oraz dynamiczną pogodę z burzami i wysokimi opadami deszczu.

Norma miesięczna w cztery dni

- Do soboty, tylko w ciągu czterech dni, może spaść norma miesięczna opadów - zapowiadała synoptyk.

W tym czasie wysokimi opadami zagrożone są przede wszystkim tereny Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Kielecczyzny. Może dojść do podtopień, ponieważ prognozuje się, że spadnie tam nawet 80-100 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Dynamiczną, burzową pogodę przewiduje również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę w ciągu dnia wystąpiły burze z gradem i intensywne opady deszczu. Według danych opublikowanych przez IMGW, tylko w środę do godziny 16 w miejscowości Chorzelów (województwo podkarpackie) spadło 40,4 l/mkw.

Strefa opadów nad Polską o godz. 19.20 (radar-opadow. pl)

Synoptycy prognozują, że w nocy ze środy na czwartek utrzyma się podobna aura. Miejscami może spaść 30 l/mkw., a w górach nawet więcej. W ciągu dnia również ma padać - do 20 l/mkw. Mogą pojawić się burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

Ze względu na wysoką sumę opadów wydano alerty hydrologiczne dla południowych województw.

Województwo małopolskie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Według synoptyków suma opadów wyniesie od 35-50 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 80 l/mkw. W środę mogą tam również wystąpić burze z porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

Alert obowiązuje do godziny 23 w czwartek.

Województwo podkarpackie: w tym regionie deszcz może mieć okresami umiarkowane i silne natężenie. W okresie obowiązywania ostrzeżenia suma opadów może wynieść od 55 l/mkw. do 70 l/mkw., a lokalnie nawet do 100 l/mkw. Na środę prognozowane są także burze z porywami wiatru dochodzącymi do 75 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Alert jest ważny do godziny 20 w czwartek.

Wideo Prognozowane opady w środę i czwartek (Ventusky.com)

Intensywne opady deszczu - pierwszy stopień

Województwo świętokrzyskie: na tym obszarze mogą wystąpić opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. IMGW prognozuje, że przez czas obowiązywania ostrzeżenia suma opadów może wynieść od 30 do 45 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23 w czwartek.

Województwo śląskie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów miejscami wyniesie od 30 l/mkw. do 50 l/mkw.

Województwo mazowieckie: ostrzeżenie dotyczy wystąpienia opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie pojawią się burze. Prognozuje się, że spadnie od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru osiągające do 70 km/h.

Ostrzeżenie jest ważne do 2 w nocy w czwartek.

Województwo dolnośląskie - subregion wałbrzyski: na tym obszarze mogą wystąpić opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw.

Alert obowiązuje do godziny 18 w czwartek.

Województwo dolnośląskie - subregion wrocławski: ostrzeżenie dotyczy wystąpienia opadów deszczu, które okresami będą umiarkowane i silne. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 20 l/mkw. do 35 l/mkw., zwłaszcza na wschodzie regionu.

Alert jest ważny do godziny 18 w czwartek.

Województwo opolskie: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Najsilniejsze opady przewiduje się w nocy ze środy na czwartek, a drugą strefę opadów o niższym natężeniu po południu i wieczorem w czwartek.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 20 w czwartek.

Województwo łódzkie: przewiduje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Początkowo pojawią się burze.



Województwo lubelskie: na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Przewiduje się opad w wysokości od 15 l/mkw. do 30 l/mkw. Miejscami, głównie w południowej części województwa, może spaść od 45 l/mkw. do 60 l/mkw. Okresami występować będą również burze, z porywami wiatru do 70 km/h.



Alert jest ważny do godziny 23 w czwartek.



Województwo wielkopolskie - subregion koniński i kalisko-leszczyński: w części województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o umiarkowanym natężeniu. Spodziewana wysokość opadów wynosi od 20 l/mkw. do 35 l/mkw. Początkowo burze.



Ostrzeżenie jest ważne do godziny 11 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Województwo podkarpackie: w zlewniach Wisłoki, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na skutek intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Lokalnie na mniejszych rzekach mogą zostać przekroczone stany alarmowe.



Województwo małopolskie: na obszarze zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływów Wisły z powodu intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.



Alert obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.

Województwo świętokrzyskie: w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Punktowo, zwłaszcza w górnych częściach zlewni, mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.

Województwo śląskie: w zlewniach górnej Odry, ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, wystąpią wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na górnej Odrze możliwe są wzrosty stanów wody o około 100 cm.

Alert obowiązuje do piątku do godziny 6 rano.

Województwo śląskie: na terenie zlewni Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godziny 21 do czwartku do godziny 21.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)



Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Województwo śląskie: na obszarze zlewni górnej Warty ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek przewidywane są wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie do strefy stanów okołoostrzegawczych. Na mniejszych ciekach i na obszarach zurbanizowanych przebieg zjawiska może mieć charakter gwałtowny.

Alert obowiązuje od czwartku od północy do piątku do godziny 8 rano.



Województwo opolskie: w rejonie dopływów Odry środkowej, ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, stan wody może dojść do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewniach lewostronnych dopływów Odry.

Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku od północy do piątku do godziny 6 rano.



Województwo dolnośląskie: na terenie zlewni Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy i Bystrzycy wystąpią wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Alert obowiązuje od od czwartku od północy do piątku do godziny 6 rano.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

Prognoza ostrzeżeń

IMGW wydał prognozę ostrzeżeń meteorologicznych. Według niej w okresie od czwartku do piątku rano mogą zostać ogłoszone alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Mocniej może padać w województwie małopolskim oraz podkarpackim, gdzie IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia. Tutaj również prognozowane są burze - w Małopolsce z gradem.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert meteorologiczny drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".



Alert hydrologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody".



Alert hydrologiczny drugiego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.