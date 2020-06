Alarmy IMGW w prawie całym kraju. Uwaga - ich stopień może się podnieść

Nawałnica łamie drzewo jak zapałkę. Nagranie z Mazowsza - 18-06-2020 W środę nad częścią kraju przechodziły gwałtowne burze. Na Kontakt 24 dostaliśmy nagranie, na którym widać, jak porywisty wiatr w Ostrówku Węgrowskim (województwo mazowieckie) łamie drzewo niczym zapałkę. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alarmy nie dotyczą tylko powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego i kołobrzeskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W większości kraju ostrzeżenia wygasną o północy, jedynie w woj. dolnośląskim i opolskim o godz. 2 w piątek.

Na północy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o natężeniu od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a w południowych regionach do 30, miejscami do 40 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Możliwy wyższy stopień ostrzeżenia

Jak podkreśla IMGW, w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim z uwagi na intensywne opady deszczu istnieje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek synoptycy IMGW mogą wydać drugi stopień ostrzeżeń przed burzami z gradem. Może dotyczyć województw: zachodniopomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 15-50 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80-100 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Niższy stopień - pierwszy - ostrzeżeń przed tym samym zagrożeniem dotyczyć może województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Tam podczas burz spadnie do 10-40 l/mkw. deszczu, powieje z prędkością do 70-80 km/h i lokalnie sypnie gradem.

W reszcie kraju, czyli w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia mogą dotyczyć burz z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-70 km/h.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Niebezpiecznie na wschodzie

Sobota niebezpieczna okazać się może w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie synoptycy IMGW mogą ostrzegać przed burzami. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Oprócz tego w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim mogą wystąpić burze z lokalnymi opadami gradu. Towarzyszyć im będą opady deszczu rzędu do 10-30 l/mkw. oraz porywy wiatru osiągające do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.