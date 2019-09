Alarmy IMGW. W wielu miejscach pogoda może być groźna

>>> SPRAWDŹ, GDZIE JEST BURZA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alarmy przed intensywnymi opadami deszczu z burzami obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim - gdzie będą ważne od godziny 12 w poniedziałek do godziny 12 we wtorek

- wielkopolskim (wszędzie, z wyłączeniem powiatów międzychodzkiego, nowotomyskiego, grodzkiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego, Leszno, kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, rawickiego i krotoszyńskiego) - gdzie będą obowiązywać od godz. 10 w poniedziałek do północy w nocy z poniedziałku na wtorek;

- kujawsko-pomorskim - gdzie wejdą w życie o godz. 13 w poniedziałek i stracą ważność o godz. 3 we wtorek

- łódzkim - w którym obowiązują od godz. 10 w poniedziałek do północy w nocy z poniedziałku na wtorek;

- opolskim - gdzie będą ważne do godz. 17.30 w poniedziałek;

- śląskim - w którym obowiązują do godz. 20;

- małopolskim - gdzie stracą ważność o godz. 20;

- świętokrzyskim (we wszystkich powiatach poza: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim) - w którym będą ważne do godz. 20.

Prognozuje się tam opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Ich wysokość sięgnie miejscami od 30 do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu zagrzmi i powieje z prędkością do 65-70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed deszczem z burzami

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Oprócz obowiązujących ostrzeżeń synoptycy IMGW wydali prognozę zagrożeń.

Wynika z niej, że alerty mogą pojawić się również w woj. pomorskim, gdzie możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu z burzami. Może spaść do 30 l/mkw. deszczu. Największe opady spodziewane są w nocy. Porywy wiatru mogą rozpędzić się do 70 km/h. Oprócz tego w woj. mazowieckim mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami. Prognozowana suma opadów może wynieść tam do 30 l/mkw., a porywy wiatru - do 80 km/h.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Może porywiście wiać

We wtorek w woj. zachodniopomorskim i pomorskim istnieje ryzyko wydania ostrzeżeń przed intensywnymi opadami deszczu. Może spaść do 40 l/mkw. deszczu.

Synoptycy nie wykluczają też porywów silnego wiatru w woj. zachodniopomorskim. Tam rozpędzić się może do 80 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Prognoza pogody na dziś: burzowo. Będą miejsca i bardzo chłodne, i bardzo ciepłe - 09-09-2019 Na poniedziałek w wielu regionach prognozowane są opady deszczu i wyładowania atmosferyczne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 27 stopni. W większości kraju pogoda negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie. czytaj dalej

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia - oznaczone kolorem żółtym - przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń - zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk - to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.