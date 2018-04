Alarmy. Intensywne opady, niebezpieczny wiatr

Prognoza pogody na dziś: Wielkanoc z deszczem i śniegiem - 01-04-2018 Wielkanoc upłynie nam pod znakiem deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Spodziewamy się też dość silnego wiatru. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Przemieszczający się nad Polską front atmosferyczny sprowadził do nas opady deszczu. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

STREFA BRZEGOWA

Na zachodnim wybrzeżu ostrzeżenia dotyczą sztormu. Obowiązują od godziny 8 do 19 w niedzielę. Powieje wiatr północno-zachodni, a jego siła dojdzie od 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W subregionie nadmorskim prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 75 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 19 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek. Strefa silnych wiatrów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód regionu.



Oprócz tego w województwie wystąpią opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana jest wysokość opadów: od 15 litrów na metr kwadratowym do 25 l/mkw, miejscami do 35 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 w niedzielę.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE- subregion nadmorski

Alert pogodowy dotyczy wystąpienia dość silnego i silnego wiatru. Powieje on z północnego zachodu, osiągnie średnią prędkość od 30 do 45 km/h, z porywami do 75 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - subregion wschodni

W części województwa mazowieckiego przewidywane są opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Według IMGW ma spaść od 20 do 35 l/mkw.

Alert będzie ważny do północy z niedzieli na poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

IMGW prognozuje dla tego regiony opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana jest wysokość od 10 do 25 l/mkw, a lokalnie 35 l/mkw.

Alert jest ważny do godz. 3 w poniedziałek.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na Lubelszczyźnie pojawią się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów to od 20 l/mkw do 35 l/mkw.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy.

Ostrzeżenia IMGW

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - subregion północny

Ostrzeżenie dotyczy opadów deszczu, które okresami osiągną umiarkowane natężenie. Prognozuje się, że wyniosą od 15 l/mkw do 30 l/mkw, lokalnie do 35 l/mkw.

Alert obowiązuje do godz. 18 w niedzielę.

BIESZCZADY I BESKID NISKI

W tym regionie zapowiadane jest wystąpienie okresami umiarkowanych opadów deszczu. Prognozuje się, że ich wysokość wyniesie od 20 l/mkw do 35 l/mkw, miejscami do 40 l/mkw.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18 w niedzielę.

Prognoza ostrzeżeń pierwszego stopnia

W kolejnych dniach prognozowane są dalsze opady deszczu, a dodatkowo silny wiatr. IMGW wydało prognozę ostrzeżeń na najbliższe dwie doby.

Do godziny 7.30 w poniedziałek na północy kraju prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, którego podmuchy mogą osiągać 70 km/h z kierunków północnych, a także opady sięgające miejscami do 15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju, z wyłączeniem województw zachodnich, prognoza ostrzeżeń informuje o wietrze wiejącym ze średnią prędkością od 20 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW na niedzielę

Z kolei do godziny 7.30 we wtorek prognoza ostrzeżeń dotyczy przede wszystkim wschodniej części Polski i informuje o wystąpieniu silnego wiatru. Powieje z zachodu i północnego zachodu z prędkością od 20 do 40 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia IMGW na poniedziałek

Co oznaczają ostrzeżenia drugiego stopnia?

Ostrzeżenia drugiego stopnia informują o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Prognoza ostrzeżeń "to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."

Z kolei ostrzeżenie meteorologiczne to "specjalny rodzaj prognozy pogody skupiony tylko na zjawisku, które ze względu na swoje natężenie i sposób oddziaływania powoduje sytuacje niebezpieczne. Posiada ona najwyższy priorytet. Podejmując decyzję o jej opracowaniu synoptyk ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest bardzo duże, a jego natężenie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludności oraz powodować straty w mieniu."