Alarmy. Jest niebezpiecznie ślisko

Oblodzenia mogą dać się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na drogach może być ślisko.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

- mazowieckim, z wyłączeniem powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęki, ostrowskiego, sokołowskiego, i łosickiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać godziny 8 we wtorek;

- lubelskim, na terenie całego województwa. Alerty obowiązywać będą do godziny 8 we wtorek;

- opolskim, na terenie całego województwa. Alerty będą ważne do godziny 8 we wtorek;

, na terenie całego województwa. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 8 we wtorek;

- wielkopolskim w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz i ostrzeszowskim. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 8 we wtorek.

- kujawsko-pomorskim, na terenie całego województwa. Alerty będą ważne do godziny 8 we wtorek;

- łódzkim, na obszarze całego województwa. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 8 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, z wyjątkiem powiatów kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego, piskiego i ełckiego. Alerty będą ważne do godz. 8 we wtorek.

Alerty obowiązują też we wszystkich powiatach woj. małopolskiego i podkarpackiego i będą ważne do godziny 7.30 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".