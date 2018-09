Prognoza pogody na dziś: wiele deszczowych miejsc - 14-09-2018 W piątek w wielu regionach popada deszcz. Niewykluczone są także burze. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na obszarze czterech województw na południu Polski.

Na terenie województw świętokrzyskiego i śląskiego IMGW prognozuje deszcz, okresami o natężeniu umiarkowanym. W woj. małopolskim ostrzeżenia obejmują powiaty miechowski, proszowicki, krakowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski i wadowicki. Może spaść od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 6 do soboty.

W województwie podkarpackim mogą przejść burze z opadami deszczu miejscami rzędu 15-25 l/mkw. Wiatr może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alarm obowiązuje do godziny 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."