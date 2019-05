Alarmy nawet drugiego stopnia. Ostrzegamy przed pogodą

Pogoda w kolejnych dniach może być niebezpieczna. Do Polski wciąż napływa ciepłe i wilgotne powietrze ze wschodu. Jego konsekwencją są burze i intensywne opady deszczu.

Na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamieszczono komunikat ostrzegający przed burzami w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Z komunikatu wynika, że skutkiem burz na tych terenach może być przerwa w dostawie prądu.

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim w powiatach: Olsztyn, olsztyńskim, nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, ełckim;

- podlaskim we wszystkich powiatach z wyłączeniem suwalskiego, Suwałk, sejneńskiego, augustowskiego i sokólskiego.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 13 w poniedziałek do godziny 2 we wtorek.

Ponadto synoptycy ostrzegają województwa:

- podkarpackie w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim;

- lubelskie;

- mazowieckie w powiatach: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, ostrowskim, wyszkowskim, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, mińskim, siedleckim, Siedlce i łosickim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu, sięgającymi miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. Do tego powieje silniejszy wiatr do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 (woj. podkarpackie) lub 13 (woj. lubelskie i mazowieckie) do godziny 21 w poniedziałek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

- zachodniopomorskiego;

- lubuskiego, w powiatach słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim;

- wielkopolskiego, w powiatach na północy województwa;

- łódzkiego, w powiatach z wyłączeniem wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, pajęczańskiego i wieluńskiego;

- pomorskiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego, w powiatach, w których nie wydano ostrzeżeń drugiego stopnia;

- świętokrzyskiego;

- małopolskiego, w powiatach: miechowskim, proszowickim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z towarzyszącymi opadami deszczu rzędu 20-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70-75 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alerty dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego będą obowiązywać od godziny 15 w poniedziałek do północy w nocy z poniedziałku na wtorek.

W woj. lubuskim, wielkopolskim i łódzkim alarmy wejdą w życie o godzinie 15 i stracą ważność o godzinie 22 w poniedziałek.

W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenia będą ważne od godziny 13 w poniedziałek do godziny 2 we wtorek.

W pozostałych województwach wejdą w życie o godzinie 14 i stracą ważność o godzinie 21 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.