Alarmy przed niebezpiecznie niską temperaturą. Są ofiary śmiertelne mrozu

Niebezpieczne zimno

Do Polski wkroczyło mroźne arktyczne powietrze. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, jakie ostrzeżenia zostaną wydane w najbliższych dniach. Prosimy zachować ostrożność - duże mrozy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia.

Od początku listopada minionego roku z powodu wychłodzenia zmarły już 43 osoby - informowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tylko w piątek 23 lutego, jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zmarły cztery osoby.

Gdybyście natrafili na kogoś, komu podczas ataku mrozu potrzebna jest pomoc, przypominamy, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe m.in. 112 i 997, a informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Aktualne ostrzeżenia przed pogodą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

O godz. 20:00 najniższa zanotowana temperatura powietrza wynosiła -16,5 st. C w Gołdapiu, -15,5 w Mikołajkach, -14,9 st. C w Lidzbarku Warmińskim. W kolejnych godzinach temperatura będzie obniżać się. Prognozowana temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę wynosi od -17 st. C do -14 st. C, lokalnie możliwy spadek temperatury do -20 st. C.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

O godz. 20:00 najniższa zanotowana temperatura powietrza wynosiła w Suwałkach -13,8 st. C, Biebrzy-13,0 st. C, Białowieży -11,4 st. C. W kolejnych godzinach temperatura będzie obniżać się. Prognozowana temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę wynosi od -17 st. C do -14 st. C, lokalnie spadek temperatury do -19 st. C.

SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Według prognozy temperatura minimalna w nocy wyniesie od -18 st. C do -15 st. C. Natomiast w dzień maksymalnie od -10 st. C do -7 st. C. Wiatr będzie wiał z prędkością od 10 km/h do 15 km/h, północno-wschodni. Alert jest ważny od godz. 1 w niedzielę do godz. 9 w czwartek.

BIESZCZADY I BESKID NISKI

W nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C. W pozostałym okresie od -22 st. C do -18 st. C. W ciągu dnia będzie niewiele cieplej - od -13 st. C do -11 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w sobotę do godz. 10 w czwartek.

BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI

Prognozowana minimalna temperatura w ciągu nocy wynosi od -18 st. C do -15 st. C. W pozostałym okresie od -22 st. C do -18 st. C. W ciągu dnia będzie trochę cieplej - od -13 st. C do -11 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w sobotę do godz. 10 w czwartek.



WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SUBREGION POŁUDNIOWY

Noc z soboty na niedzielę przyniesie minimalną temperaturę od -18 st. C do -15 st. C. W pozostałym okresie od -22 st. C do -18 st. C. W niedzielę będzie niewiele cieplej - od -13 st. C do -11 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 w sobotę do godz. 10 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

W niedzielę, poniedziałek i we wtorkowy poranek ostrzeżeń pierwszego stopnia związanych z silnym mrozem można spodziewać się już w niemal wszystkich województwach wschodniej i centralnej Polski, a także w województwie dolnośląskim.

Prognoza ostrzeżeń dla poszczególnych województw:

warmińsko-mazurskie

IMGW prognozuje temperaturę minimalną nocami od -16 st. C do -14 st. C. W niedzielę termometry pokażą od -8 do -6 stopni, a wiatr będzie wiał ze średnią prędkością 5-10 km/h. W poniedziałek za dnia odnotujemy od -11 do -9 stopni, a wiatr przyspieszy do 15-25 km/h.

podlaskie

W niedzielę temperatura maksymalna będzie się wahać od -9 do -8 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie do 16-14 stopni poniżej zera. W poniedziałek za dnia nadal będzie mroźno od -12 do -10 stopni. Kolejna noc przyniesie wartości od -17 do -15 stopni. Będzie także wiało. W niedzielę średnio 5-10 km/h, a następnego dnia 15-25 km/h.

mazowieckie

IMGW prognozuje, że w nocy z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą wartości od -15 do -12 stopni Celsjusza. Następna noc także będzie mroźna: od -16 do -13 stopni. Średnia prędkość wiatru w niedzielę będzie się wahać między 10-15 km/h, a w poniedziałek 15-20 km/h.

lubelskie

Według prognoz noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie wartości od -15 do -12 stopni. Średnia prędkość wiatru od 10 do 15 km/h. Kolejna noc będzie także zimna: od -16 do -13 stopni Celsjusza. Wiatr przyspieszy i średnio wyniesie od 15 do 20 km/h.

łódzkie

W tym regionie temperatura w niedzielę i w poniedziałek będzie się wahać od -8 do -6 stopni. Nocami spadnie natomiast do 15-13 stopni poniżej zera. Prognozowana średnia prędkość wiatru na te dni wyniesie od 10 do 20 km/h.

podkarpackie

Na tym obszarze temperatura minimalna nocami będzie się wahać od -20 st. C do -15 st. C. W niedzielę będzie niewiele lepiej, bo od -7 st. C do -4 st. C, a w poniedziałek od -7 st. C do -5 st. C. Prognozowana prędkość wiatru od 10 do 22 km/h w niedzielę i od 10 do 18 km/h w poniedziałek.

małopolskie

W rejonach podgórskich prognozowane są bardzo mroźne noce. Temperatura spadnie do 20-15 stopni poniżej zera. W niedzielę maksymalnie zobaczymy od -7 do -4 st. C, a w poniedziałek od -7 do -5 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru: 14-22 km/h w niedzielę i 10-18 km/h w poniedziałek.

śląskie

Na południu województwa, w obszarach podgórskich nocami termometry pokażą wartości od -20 do -15 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie to od -7 st. C do -4 st. C, a w poniedziałek od -7 do -5 stopni. Prognozowana średnia prędkość wiatru: 14-22 km/h w niedzielę i 10-18 km/h w poniedziałek.

opolskie

Mieszkańców tego obszaru czekają mroźne noce. Termometry pokażą od -15 do -12 stopnie Celsjusza. W niedzielę zgodnie z prognozą IMGW podskoczą do 6-4 st poniżej zera, a w poniedziałek do 7-5 stopni poniżej zera. Wiatr średnio będzie wiał z prędkością od 10 do 20 km/h.

dolnośląskie

Niedziela będzie zimna. Maksymalnie termometry pokażą od -7 st. C do -4 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie to od -15 do -12 stopni, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim jeszcze zimniej, bo od -18 do -15 st. C. W poniedziałek za dnia termometry pokażą od -8 do -5 st. C, a w nocy wartości spadną do 16-12 stopni poniżej zera. Wiatr średnio będzie wiał z prędkością od 10 do 20 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę i poniedziałek

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".