Alarmy przed silnym wiatrem. Zachowajcie ostrożność

"Nadzwyczajna temperatura jak na tę porę roku". Płynie bardzo ciepłe powietrze - 16-11-2019 Do środkowej Europy płynie ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego. W sobotę i niedzielę w Polsce termometry mogą wskazywać nawet 17 stopni Celsjusza. Taki trend utrzyma się przez najbliższe dni. Za obecny stan pogody odpowiedzialny jest niż umiejscowiony na zachód od naszego kraju. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane w województwach:

- dolnośląskim (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, jaworskim i złotoryjskim) - przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego wschodu i południa;

- śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim) i podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim) - prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa.

Alerty ważne będą w woj. dolnośląskim do godziny 13, w województwach śląskim i małopolskim do godz. 14, a w woj. podkarpackim do godz. 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.